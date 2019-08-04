«Шахтер» Донецк — «Карпаты». Прогноз (к. 1.50) и ставки на матч украинской Премьер-лиги 4 августа 2019 года

4 августа в Харькове «Шахтер» сыграет в рамках второго тура УПЛ с львовскими «Карпатами». Игра начнется в 19:30 по мск. Прогноз на «Шахтер» Донецк — «Карпаты».

«Шахтер» Донецк

Донецкая команда, которая в прошлом сезоне выиграла чемпионат Украины и стала обладателем Кубка страны, не совсем уверенно входит в сезон.

Начали «оранжево-черные» с поражения от киевского «Динамо» в Суперкубке Украины — 1:2. «Горняки» вели в счете до 80-й минуты, но затем в течении трех минут упустили трофей.

В стартовом туре украинского первенства «Шахтер» на выезде обыграл «Александрию». Донетчане проиграли первый тайм, но во второй половине игры смогли забить трижды, итог победа со счетом 3:1.

Трансферную компанию «кроты» летом пока проводят пассивно. На данный момент они не подписали еще новичков.

«Карпаты»

«Карпаты» закончили минувший чемпионат Украины на 10-й строке и отстаивали свое право в вышке в переходных играх с третьей командой из первой лиги.

В двухматчевой дуэли с луцкой «Волынью» львовяне на своем поле сыграли вничью со счетом 0:0, а в гостях разгромили своего оппонента 3:0 и сохранили место в УПЛ.

В первом туре нового чемпионата страны «зелено-белые» на своей территории по всем статьям проиграли киевскому «Динамо» — 0:2.

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В прошлом розыгрыше УПЛ «горняки» обыграли «Карпаты» в двух встречах. Обе виктории были разгромные — 5:0 и 6:1. Отметим, что львовский клуб последний раз отбирал очки у донетчан в 2015 году.

Прогноз на «Шахтер» Донецк — «Карпаты»

В этом поединке букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам. На победу «Шахтера» предлагают — 1.15.

На викторию «Карпат» дают — 14.00, ничья оценена — в 7.50.

По всей видимости, донецкая команда продолжит побеждать своего предстоящего оппонента и далее. Ставим на победу «горняков» с разницей в несколько мячей. 0