«Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч за Суперкубок Англии 4 августа 2019 года

В поединке за Суперкубок Англии встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Команды сыграют на «Уэмбли» в Лондоне. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».

«Ливерпуль»

«Ливерпуль», который на евроарене в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, в АПЛ финишировал вторым, но с рекордным показателем очков для команд, которые занимали второе место.

Подготовка к новому сезону для подопечных Юргена Клоппа началась с «разминочных» товарищеских матчей против скромных английских клубов. «Транмер Роверс» был разгромлен со счетом 6:0, а «Брэдфорд» обыгран со счетом 3:1.

Далее в рамках предсезонки «Ливерпуль» провел еще пять матчей против серьезных европейских команд. В этих поединках команда Клоппа выглядела не слишком уверенно — лишь одна победа и одна ничья при трех поражениях.

«Ливерпуль» проиграл дортмундской «Боруссии» (2:3), «Севилье» (1:2) и «Наполи» (0:3), разошелся миром со «Спортингом» (2:2), а выиграл у «Лиона» (3:1).

«Ливерпуль» в летнее межсезонье никого не продавал, но и не усилился никем (за исключением трансфера на перспективу в лице 17-летнего Сеппа ван ден Берга). В то же время после травм в состав команды вливаются Алекс Окслейд-Чемберлен и Адам Лаллана.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в прошлом сезоне удалось сотворить нечто уникальное. Команда Пепа Гвардиолы выиграла все три турнира на внутренней арене — чемпионат, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

«Горожане» стали первыми в истории, кому удалось выиграть домашний требл. А к новому сезону команда подошла с девятнадцатью победами подряд во внутренних турнирах.

В межсезонье «Ман Сити» провел четыре контрольных матча в рамках своего азиатского тура. В ходе турнира Asia Trophy «горожане» сперва обыграли «Вест Хэм» (4:1), но в финале по пенальти уступили «Вулверхэмптону» (0:0 и 2:3).

Далее «Сити» со счетом 6:1 разгромил гонконгский клуб «Китчи» и со счетом 3:1 выиграл у японского «Йокогама Маринос».

«Ман Сити» летом усилил испанский полузащитник Родри, который стал рекордным подписанием в истории «горожан» (70 миллионов евро). Кроме того, «Сити» выкупил у ПСВ контракт защитника Анхелиньо. Покинули команду ветеран Венсан Компани и полузащитник Фабиан Делф. Кроме того, еще может уйти в «Баварию» Лерой Сане.

Прогноз

На победу «Ливерпуля» по итогам основного времени матча букмекеры дают коэффициент 3,90, на ничейный результат — 3,84, а на победу «Ман Сити» — 1,99.

На то, что трофей завоюет «Ливерпуль», выставлен коэффициент 2,56, тогда как на триумф «Сити» — 1,55.

Наш прогноз на матч — обе забьют с коэффициентом 1,66.

Также можно поставить на ничью хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,54. 0