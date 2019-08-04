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    Новая битва «Ливерпуля» и «Ман Сити»: кто возьмет Суперкубок Англии?

    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч за Суперкубок Англии 4 августа 2019 года

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити»
    Кевин де Брюйне
    В поединке за Суперкубок Англии встретятся «Ливерпуль» и «Манчестер Сити». Команды сыграют на «Уэмбли» в Лондоне. Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Суперкубок 04 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.70
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 1.95
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль», который на евроарене в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов, в АПЛ финишировал вторым, но с рекордным показателем очков для команд, которые занимали второе место.

    Подготовка к новому сезону для подопечных Юргена Клоппа началась с «разминочных» товарищеских матчей против скромных английских клубов. «Транмер Роверс» был разгромлен со счетом 6:0, а «Брэдфорд» обыгран со счетом 3:1.

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    • Далее в рамках предсезонки «Ливерпуль» провел еще пять матчей против серьезных европейских команд. В этих поединках команда Клоппа выглядела не слишком уверенно — лишь одна победа и одна ничья при трех поражениях.

    «Ливерпуль» проиграл дортмундской «Боруссии» (2:3), «Севилье» (1:2) и «Наполи» (0:3), разошелся миром со «Спортингом» (2:2), а выиграл у «Лиона» (3:1).

    «Ливерпуль» в летнее межсезонье никого не продавал, но и не усилился никем (за исключением трансфера на перспективу в лице 17-летнего Сеппа ван ден Берга). В то же время после травм в состав команды вливаются Алекс Окслейд-Чемберлен и Адам Лаллана.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» в прошлом сезоне удалось сотворить нечто уникальное. Команда Пепа Гвардиолы выиграла все три турнира на внутренней арене — чемпионат, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

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    «Горожане» стали первыми в истории, кому удалось выиграть домашний требл. А к новому сезону команда подошла с девятнадцатью победами подряд во внутренних турнирах.

    В межсезонье «Ман Сити» провел четыре контрольных матча в рамках своего азиатского тура. В ходе турнира Asia Trophy «горожане» сперва обыграли «Вест Хэм» (4:1), но в финале по пенальти уступили «Вулверхэмптону» (0:0 и 2:3).

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    • Далее «Сити» со счетом 6:1 разгромил гонконгский клуб «Китчи» и со счетом 3:1 выиграл у японского «Йокогама Маринос».

    «Ман Сити» летом усилил испанский полузащитник Родри, который стал рекордным подписанием в истории «горожан» (70 миллионов евро). Кроме того, «Сити» выкупил у ПСВ контракт защитника Анхелиньо. Покинули команду ветеран Венсан Компани и полузащитник Фабиан Делф. Кроме того, еще может уйти в «Баварию» Лерой Сане.

    Прогноз

    На победу «Ливерпуля» по итогам основного времени матча букмекеры дают коэффициент 3,90, на ничейный результат — 3,84, а на победу «Ман Сити» — 1,99.

    На то, что трофей завоюет «Ливерпуль», выставлен коэффициент 2,56, тогда как на триумф «Сити» — 1,55.

    Наш прогноз на матч — обе забьют с коэффициентом 1,66.

    Также можно поставить на ничью хотя бы в одном из таймов с коэффициентом 1,54. 0

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    «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч за Суперкубок Англии 4 августа 2019 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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