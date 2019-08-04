«Бенфика» — «Спортинг». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч Суперкубка Португалии 4 августа 2019 года

В воскресенье, 4 августа, в рамках поединка за Суперкубок Португалии, «Бенфика» сразится со «Спортингом». Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на «Бенфика» — «Спортинг».

«Бенфика»

Прошлогодний чемпионат первенства Португалии за здравие проводит нынешнюю предсезонную кампанию. «Бенфика» провела пять товарищеских встреч, в которых одержала четыре победы и однажды уступила, при разнице забитых и пропущенных мячей 15:3.

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Даже после ухода из команды одного из лидеров атак прошлого сезона Жоау Феликса, «Бенфика» потрясающе смотрится впереди, создает массу голевых моментов и делает это очень креативно и разнообразно.

«Спортинг»

В минувшем чемпионате Португалии «Спортинг» довольствовался бронзовыми медалями, уступив чемпионской Бенфике 13 очков.

Нынешнюю предсезонку подопечные Марсела Кейзера проводят, откровенно, слабо. В пяти товарняках «Спортинг» ни разу не ушел с поля победителем: дважды был зафиксирован ничейный исход и трижды «аристократы» оказались в роли проигравших.

Прогноз

На данном этапе подготовки команды находятся совершенно на разном уровне.

«Бенфика» достаточно легко справляется со своими соперниками, играет равномерно, сбалансированно, делая ставку на сыгранность костяка прошлогоднего сезона, что на практике выливается в приличный результат. «Спортинг» же пока что находится в поисках себя и своей игры.

Предлагаем поставить на победу в матче «Бенфики» за 1.64 0