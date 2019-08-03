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    Продолжит ли «Локомотив» свои успешные выступления в Самаре?

    «Крылья Советов» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч российской Премьер-лиги 3 августа 2019 года

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    Прогноз на «Крылья Советов» — «Локомотив»
    Юрий Семин
    3 августа в 16:30 по московскому времени состоится второй поединок 4 тура российской Премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Матч пройдет на стадионе «Самара Арена». Прогноз на «Крылья Советов» — «Локомотив».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 03 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 4.30
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  • 3.25
  • 2
  • 1.95
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    «Крылья Советов»

    После 3 туров чемпионата «Крылья Советов» занимают 11 позицию. Команда одержала лишь одну победу, при этом она была в первом туре. Так что сейчас «самарцы» имеют 2-матчевую серию поражений.

    На старте турнира клуб обыграл дома ЦСКА со счетом 2:0. Однако уже после этого последовало поражение от тульского «Арсенала» (2:3). На прошлых выходных «крылья» ничего не смогли поделать с обороной «Уфы», поэтому там коллектив уступил 2:1.

    На данный момент на счету «Крыльев Советов» 5 забитых и 5 пропущенных голов. Последняя статистика выступлений команды в РПЛ не очень радует — клуб проигрывал в 5 из 6 противостояний, причем делал он это и в тайме, и в матче.

    Все прогнозы на РПЛ

    В матче могут не сыграть Денис Якуба и Тарас Бурлак. Из-за проблем со здоровьем их участие под вопросом. Также стоит отметить Александра Соболева, который вырвался в лидеры гонки бомбардиров. У него 3 мяча на счету.

    «Локомотив»

    За 3 тура «Локомотив» успел добиться всех возможных результатов. В итоге подопечные Юрия Семина смогли набрать 4 пункта, что позволило им осесть на 9 строчке.

    В первом туре команда играла с «Рубином» и смогла добиться лишь ничьи (1:1). Добыть первые 3 очка в новом сезоне «железнодорожники» смогли лишь со второй попытки в матче с «Тамбовом», выиграв на своем поле со счетом 2:1. Первая неудача настигла команду Семина в столичном дерби с ЦСКА, где «красно-зеленые» уступили со счетом 1:0.

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    • Безусловно, самой тяжелой потерей для клуба является Джефферсон Фарфан. Футболист еще долго будет лечить колено, поэтому пока что придется обходиться без него. К нему присоединился Ротенберг. Есть также проблемы у Миранчука Антона и Дмитрия Живоглядова.

    «Локо» не проигрывал 3 поединка подряд. Наверняка «паровозы» постараются вернуться на эту беспроигрышную дорогу. Тем более что московский коллектив не проигрывал данному сопернику в последних 14 встречах в рамках РПЛ.

    Прогноз

    В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл у «Крыльев» в матче первого круга РПЛ со счетом 0:1. На своем поле столичный клуб расписал с ними мировую (2:2). Примечательно, что «кочегары» одерживали победу в 3 из 4 последних матчей в Самаре.

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    На победу хозяев букмекеры предлагают коэфф 4.30, а на победу гостей — 1.99. Ничья оценена коэффициентом 3.33.

    Коллективу Семина нужно набирать очки на старте чемпионата, если она хочет бороться за трофей. «Локо» обязательно постарается исправиться после неудачи в дерби, поэтому предлагаем исход с победой второй команды. 0

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    «Крылья Советов» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч российской Премьер-лиги 3 августа 2019 года. Прогноз на «Крылья Советов» — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
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