«Крылья Советов» — «Локомотив». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч российской Премьер-лиги 3 августа 2019 года

3 августа в 16:30 по московскому времени состоится второй поединок 4 тура российской Премьер-лиги между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом». Матч пройдет на стадионе «Самара Арена». Прогноз на «Крылья Советов» — «Локомотив».

«Крылья Советов»

После 3 туров чемпионата «Крылья Советов» занимают 11 позицию. Команда одержала лишь одну победу, при этом она была в первом туре. Так что сейчас «самарцы» имеют 2-матчевую серию поражений.

На старте турнира клуб обыграл дома ЦСКА со счетом 2:0. Однако уже после этого последовало поражение от тульского «Арсенала» (2:3). На прошлых выходных «крылья» ничего не смогли поделать с обороной «Уфы», поэтому там коллектив уступил 2:1.

На данный момент на счету «Крыльев Советов» 5 забитых и 5 пропущенных голов. Последняя статистика выступлений команды в РПЛ не очень радует — клуб проигрывал в 5 из 6 противостояний, причем делал он это и в тайме, и в матче.

Все прогнозы на РПЛ

В матче могут не сыграть Денис Якуба и Тарас Бурлак. Из-за проблем со здоровьем их участие под вопросом. Также стоит отметить Александра Соболева, который вырвался в лидеры гонки бомбардиров. У него 3 мяча на счету.

«Локомотив»

За 3 тура «Локомотив» успел добиться всех возможных результатов. В итоге подопечные Юрия Семина смогли набрать 4 пункта, что позволило им осесть на 9 строчке.

В первом туре команда играла с «Рубином» и смогла добиться лишь ничьи (1:1). Добыть первые 3 очка в новом сезоне «железнодорожники» смогли лишь со второй попытки в матче с «Тамбовом», выиграв на своем поле со счетом 2:1. Первая неудача настигла команду Семина в столичном дерби с ЦСКА, где «красно-зеленые» уступили со счетом 1:0.

Безусловно, самой тяжелой потерей для клуба является Джефферсон Фарфан. Футболист еще долго будет лечить колено, поэтому пока что придется обходиться без него. К нему присоединился Ротенберг. Есть также проблемы у Миранчука Антона и Дмитрия Живоглядова.

«Локо» не проигрывал 3 поединка подряд. Наверняка «паровозы» постараются вернуться на эту беспроигрышную дорогу. Тем более что московский коллектив не проигрывал данному сопернику в последних 14 встречах в рамках РПЛ.

Прогноз

В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл у «Крыльев» в матче первого круга РПЛ со счетом 0:1. На своем поле столичный клуб расписал с ними мировую (2:2). Примечательно, что «кочегары» одерживали победу в 3 из 4 последних матчей в Самаре.

На победу хозяев букмекеры предлагают коэфф 4.30, а на победу гостей — 1.99. Ничья оценена коэффициентом 3.33.

Коллективу Семина нужно набирать очки на старте чемпионата, если она хочет бороться за трофей. «Локо» обязательно постарается исправиться после неудачи в дерби, поэтому предлагаем исход с победой второй команды. 0