«Лутон Таун» — «Мидлсбро». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч Чемпионшипа английской футбольной лиги 2 августа 2019 года

«Лутон Таун»
В минувшем сезоне шляпники заняли первое место в 1-ой лиге чемпионата Англии и пробились во второй по значимости дивизион — Чемпионшип.
Подготовка к новому сезону в самом разгаре. Команда провела товарищескую игру против «Велвин Гарден» и одержала волевую победу (3:1).
Хозяева особо не проявляют себя на трансферном рынке. Команду пополняют игроки, которые возвратились из аренд.
В первой лиге команда «Лутон» показал хороший забивной футбол, и следует предположить, что манера игры не измениться и в Чемпионшипе.
«Мидлсбро»
В минувшем чемпионате подопечным Джонатана Вудгейта не хватило лишь одного очка, чтобы зацепиться за заветную зону плей-офф: «Мидлбсро» остановился на 7 месте, привезя с собой в багаже 73 набранных балла.
В рамках подготовки к новому сезону «Мидлсбро» провел шесть поединков: 3 поединка завершились победой, дважды «смогги» довольствовались ничейным исходом и один раз гости уступили.
Разница забитых и пропущенных мячей в товарищеских поединках составила 12:10.
Прогноз
Для хозяев, как для новичков Чемпионшипа, первый матч станет волнительным, особенно играя при своих болельщиках.
Однако такое волнение может вполне оказаться мобилизационным для «Лутона» и позволит найти дополнительные возможности для удачного старта.
«Мидлсбро» не выглядит явным фаворитом, хоть и в минувшем сезоне остановились в шаге от зоны плей-офф: команду покинули пара лидирующих исполнителей, и товарищеские встречи показали, что на данный момент красно-белые далеко от оптимальных кондиций.
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