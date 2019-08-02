«Лутон Таун» — «Мидлсбро». Прогноз (к. 1.51) и ставки на матч Чемпионшипа английской футбольной лиги 2 августа 2019 года

В пятницу, 2 августа, в рамках Чемпионшипа Английской футбольной лиги, «Лутон Таун» в родных стенах примет «Мидлсбро». Начало поединка — в 21:45 мск. Прогноз на «Лутон Таун» — «Мидлсбро».

«Лутон Таун»

В минувшем сезоне шляпники заняли первое место в 1-ой лиге чемпионата Англии и пробились во второй по значимости дивизион — Чемпионшип.

Подготовка к новому сезону в самом разгаре. Команда провела товарищескую игру против «Велвин Гарден» и одержала волевую победу (3:1).

Хозяева особо не проявляют себя на трансферном рынке. Команду пополняют игроки, которые возвратились из аренд.

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В первой лиге команда «Лутон» показал хороший забивной футбол, и следует предположить, что манера игры не измениться и в Чемпионшипе.

«Мидлсбро»

В минувшем чемпионате подопечным Джонатана Вудгейта не хватило лишь одного очка, чтобы зацепиться за заветную зону плей-офф: «Мидлбсро» остановился на 7 месте, привезя с собой в багаже 73 набранных балла.

В рамках подготовки к новому сезону «Мидлсбро» провел шесть поединков: 3 поединка завершились победой, дважды «смогги» довольствовались ничейным исходом и один раз гости уступили.

Разница забитых и пропущенных мячей в товарищеских поединках составила 12:10.

Прогноз

Для хозяев, как для новичков Чемпионшипа, первый матч станет волнительным, особенно играя при своих болельщиках.

Однако такое волнение может вполне оказаться мобилизационным для «Лутона» и позволит найти дополнительные возможности для удачного старта.

«Мидлсбро» не выглядит явным фаворитом, хоть и в минувшем сезоне остановились в шаге от зоны плей-офф: команду покинули пара лидирующих исполнителей, и товарищеские встречи показали, что на данный момент красно-белые далеко от оптимальных кондиций.

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