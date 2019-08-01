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    Пройдет ли «Зриньски» «Утрехт»?

    «Зриньски» — «Утрехт». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Зриньски» — «Утрехт»
    В первом матче команды сыграли вничью 1:1
    В четверг, 1 августа, в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, «Зриньски» из Боснии и Герцеговины в родных стенах примет нидерландский «Утрехт». Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на «Зриньски» — «Утрехт».

    «Зриньски»

    «Зриньски» начал нынешнюю еврокубковую кампанию с Лиги Европы. В первом отборочном раунде команда встретилась с «Академией Пандева».

    Уже в первом матче на выезде клуб из Боснии и Герцеговины не оставил шансов сопернику — 3:0. То же самое и с аналогичным результатом случилось и в ответном поединке.

    В первой игре уже 2-го квалификационного раунда коллектив сумел увезти ничью 1:1 в Нидерландах. В стартовавшем сезоне подопечные Гари Вукаша проиграли только раз во всех турнирах при трех победах.

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    «Утрехт»

    Для «Утрехта» это первая стадия Лиги Европы в нынешнем сезоне. В предыдущий раз команда выступала в турнире два года назад, где остановилась в шаге от попадания в групповой этап.

    Именно на этой стадии нидерландский клуб встретился с «Зенитом», которому проиграл в драматичной борьбе.

    После победы 1:0 на своем поле в первом матче он уступил 0:2 (дубль Александра Кокорина) на выезде в дополнительное время ответной встречи.

    Ничья 1:1 в первом поединке Лиги Европы нынешнего сезона стала первой игрой коллектив в текущей кампании. Только после поездки на Балканы его ожидает старт в голландском чемпионате.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,64, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,60, а ничья — в 3,95.

    Рекомендуем ставить на тотал меньше 2,5 за 2,06. 0

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    «Зриньски» — «Утрехт». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года. Прогноз на «Зриньски» — «Утрехт». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.06
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