«Зриньски» — «Утрехт». Прогноз (к. 2.06) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

В четверг, 1 августа, в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, «Зриньски» из Боснии и Герцеговины в родных стенах примет нидерландский «Утрехт». Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на «Зриньски» — «Утрехт».

«Зриньски»

«Зриньски» начал нынешнюю еврокубковую кампанию с Лиги Европы. В первом отборочном раунде команда встретилась с «Академией Пандева».

Уже в первом матче на выезде клуб из Боснии и Герцеговины не оставил шансов сопернику — 3:0. То же самое и с аналогичным результатом случилось и в ответном поединке.

В первой игре уже 2-го квалификационного раунда коллектив сумел увезти ничью 1:1 в Нидерландах. В стартовавшем сезоне подопечные Гари Вукаша проиграли только раз во всех турнирах при трех победах.

«Утрехт»

Для «Утрехта» это первая стадия Лиги Европы в нынешнем сезоне. В предыдущий раз команда выступала в турнире два года назад, где остановилась в шаге от попадания в групповой этап.

Именно на этой стадии нидерландский клуб встретился с «Зенитом», которому проиграл в драматичной борьбе.

После победы 1:0 на своем поле в первом матче он уступил 0:2 (дубль Александра Кокорина) на выезде в дополнительное время ответной встречи.

Ничья 1:1 в первом поединке Лиги Европы нынешнего сезона стала первой игрой коллектив в текущей кампании. Только после поездки на Балканы его ожидает старт в голландском чемпионате.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,64, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,60, а ничья — в 3,95.

Рекомендуем ставить на тотал меньше 2,5 за 2,06. 0