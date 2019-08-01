«Партизан» — «Коннас Куэй». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 1 августа 2019 года

В ответном матче второго раунда квалификации Лиги Европы сербский «Партизан» будет принимать валлийский «Коннас Куэй». Матч пройдет на «Стадион Партизана» 1 августа. Начало встречи — в 22:00. Прогноз на «Партизан» — «Коннас Куэй».

«Партизан»

Прошлый сезон «Партизан» завершил на третьем месте в чемпионате Сербии, получив возможность стартовать в Лиге Европы со второго квалификационного раунда.

После череды товарищеских матчей, среди которых стоит отметить победу «Партизана» над «Бордо» (2:1), сербский клуб уже успел стартовать в своем национальном чемпионате.

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В первом официальном матче нового сезона подопечные Саво Милошевича на выезде минимально обыграли «Инджию».

После этого для клуба началась еврокампания. И началась она со скромной выездной победы над «Коннас Куэй» — 1:0. Единственный гол в этой встрече на 62-й минуте забил Александар Шчекич.

«Коннас Куэй»

«Коннас Куэй» в прошлом сезоне занял второе место в чемпионате Уэльса. Для команды это означало, что ей предстоит стартовать в Лиге Европы с первого раунда квалификации.

В первом раунде «Коннас Куэй» удалось пройти шотландский «Килмарнок» — после поражения со счетом 1:2 на выезде команда одержала победу 2:0 на своем поле.

Далее «Коннас Куэй» попался «Партизан». Против довольно грозного соперника удалось продемонстрировать неплохой результат, хотя один гол валлийцы все же пропустили — 0:1.

Отметим, что чемпионат Уэльса еще не стартовал, а потому вся игровая практика команды ограничивается только квалификацией Лиги Европы.

Прогноз

На домашнюю победу «Партизана» букмекеры дают коэффициент 1,075, на ничью — 11,00, а на сенсацию от «Коннас Куэй» — 28,00.

Коэффициент на то, что дальше пройдет «Партизан», минимален — 1,005, а на проход валлийцев — 34,00.

Наш прогноз на матч — индивидуальный тотал «Партизана» меньше 3,5 голов с коэффициентом 1,67. 0