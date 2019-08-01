«КИ Клаксвик» — «Люцерн». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 1 августа 2019 года

В ответном поединке второго отборочного раунда Лиги Европы «КИ Клаксвик» на своем поле примет швейцарский «Люцерн». Игра начнется в 20:00 по Москве. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Люцерн».

«КИ Клаксвик»

«КИ Клаксвик» в этом розыгрыше второго по значимости еврокубка преодолел уже два этапа, установив тем самым исторический рекорд для команды на евроарене.

На предварительной стадии ЛЕ «сине-белые» в двух встречах крупно обыграли «Тре Фьори» из Сан-Марино: дома 5:1 и в гостя 4:0.

В следующем раунде квалификации фарерский коллектив выбил литовский «Ритеряй». В гостях команды сыграл 1:1, а на Фарерах был зафиксирован результат 0:0, и за счет выездного гола островитяне прошли дальше.

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А вот в первом поединке этих команд, который прошел неделю тому назад в Швейцарии, фарерцы минимально проиграли, пропустив гол на третьей компенсированной минуте игры.

«Люцерн»

«Люцерн» получил билет в еврокубки, как пятая команда чемпионата Швейцарии, опередив по дополнительным показателям шестой «Сенкт-Галлен».

В новом сезоне люцернцы еще не знали горечи поражений. Помимо виктории над фарерцами в игре Лиги Европы, «Люцерн» выиграл и сыграл вничью в чемпионате Швейцарии.

В первом туре швейцарского первенства «сине-бело-желтые» одержали выездную победу над «Сенкт-Галленом» со счетом 2:0, а в следующем игровом дне расписали мировую с «Цюрихом» (0:0) дома.

Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Люцерн»

Результат первого поединка обязывает хозяев идти вперед, что даст шанс более мастеровитому «Люцерну». «КИ» окажет сопративление швейцарцам, но, скорее всего, снова проиграет. 0