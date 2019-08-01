«Астана» — «Санта-Колома». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

В четверг, 1 августа, в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, «Астана» на своем поле сыграет с клубом «Санта-Колома». Начало поединка — в 17:00 мск. Прогноз на «Астана» — «Санта-Колома».

«Астана»

После поражения по сумме двух встреч от румынского «Клужа» в рамках первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов, «Астана» оказалась во втором раунде Лиги Европы, где, прямо скажем, продолжила свое неудачное выступление на европейской арене.

А вот в чемпионате Казахстана горожане чувствуют себя намного лучше. После 20 туров «Астана» является лидером, имея в своем активе 41 балл и разницу забитых и пропущенных мячей — 38:17.

После первой встречи в Андорре, казахстанская дружина провела матч в рамках первенства страны, в котором разгромила «Тараз» (4:0).

«Санта-Колома»

Представитель Андорры начал свое выступление в еврокубках с полуфинальной стадии предварительного раунда Лиги чемпионов.

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На нейтральном поле «Санта-Колома» обыграла «Тре Пенне» из Сан-Марино (1:0), а в финальной стадии, в упорнейшей борьбе, уступила «КФ Фероникели» (1:2).

Прогноз

Результат первого матча стал сенсацией, ведь однозначным и безоговорочным фаворитом являлся клуб из Казахстана.

Возможно, хозяевам мешает активная борьба в родном чемпионате. Возможно, чувствуется усталость и в Андорре «Астана» экономила силы.

Однако, мало верится, что более именитая казахстанская дружина сможет раскатать своего оппонента. «Санта-Колома» смотрится очень организованно и сбалансировано.

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