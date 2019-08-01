«Эсбьерг» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

Солигорский «Шахтер» в ответном поединке второго раунда квалификации Лиги Европы отправится в гости к датскому «Эсбьергу». Начало игры — 20:45 по мск. Прогноз на «Эсбьерг» — «Шахтер» Солигорск.

«Эсбьерг»

Поединок в Белоруссии принес победу «Шахтеру» со счетом 2:0, футболисты которого смогли отличиться в начале каждого из таймов.

Вернувшись в Данию «Эсбьерг» уступил с таким же результатом и в чемпионате страны. «Сине-белые» были повергнуты «Нордсьелландом» на его территории.

После этих неудач безвыигрышная серия клуба из города Эсбьерг достигла отметки пяти матчей с учетом всех турниров, где они только раз сыграли вничью и четырежды проиграли.

Последний раз «Эсбьерг» участвовал еврокубках пять лет тому назад, преодолев в розыгрыше ЛЕ только один раунд.

«Шахтер» Солигорск

Солигорцы в этом розыгрыше Лиги Европы на данный момент победили во всех поединках при этом сохранив свои ворота на замке в этих встречах.

На первой стадии квалификации «горняки» в двух играх минимально переиграли мальтийский «Хайбернианс» (два раза по 1:0).

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Этими викториями на евроарене белорусских коллектив продлил свою победную серию с учетом всех турниров до шести игр кряду, позволив соперникам в этом отрезке забить им всего два гола.

За все годы участей в евротурнирах «Шахтер» само больше преодолевал две стадии, добравшись аж до раунда плей-офф ЛЕ в 2014 году, где дважды проиграл голландскому ПСВ — 0:2 и 0:1.

Прогноз на «Эсбьерг» — «Шахтер» Солигорск

Датчане будут всеми силами стараться ликвидировать негативную фору первого поединка, стараясь забить как можно быстрее. Прогнозируем, что это им удастся и «Эсбьерг» забьет еще в первом тайме. 0