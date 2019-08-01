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    Сможет «Эсбьерг» подарить надежду своим болельщикам?

    «Эсбьерг» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Эсбьерг» — «Шахтер» Солигорск
    «Шахтер» Солигорск — «Эсбьерг»
    Солигорский «Шахтер» в ответном поединке второго раунда квалификации Лиги Европы отправится в гости к датскому «Эсбьергу». Начало игры — 20:45 по мск. Прогноз на «Эсбьерг» — «Шахтер» Солигорск.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 01 Августа 2019 года
    Эсбьерг
    • Эсбьерг 20:45 Шахтер Солигорск Шахтер Солигорск
  • Шахтер Солигорск
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    Коэффициенты на матч
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    «Эсбьерг»

    Поединок в Белоруссии принес победу «Шахтеру» со счетом 2:0, футболисты которого смогли отличиться в начале каждого из таймов.

    Вернувшись в Данию «Эсбьерг» уступил с таким же результатом и в чемпионате страны. «Сине-белые» были повергнуты «Нордсьелландом» на его территории.

    После этих неудач безвыигрышная серия клуба из города Эсбьерг достигла отметки пяти матчей с учетом всех турниров, где они только раз сыграли вничью и четырежды проиграли.

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  • 29/07/2019

    • Последний раз «Эсбьерг» участвовал еврокубках пять лет тому назад, преодолев в розыгрыше ЛЕ только один раунд.

    «Шахтер» Солигорск

    Солигорцы в этом розыгрыше Лиги Европы на данный момент победили во всех поединках при этом сохранив свои ворота на замке в этих встречах.

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    На первой стадии квалификации «горняки» в двух играх минимально переиграли мальтийский «Хайбернианс» (два раза по 1:0).

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    Этими викториями на евроарене белорусских коллектив продлил свою победную серию с учетом всех турниров до шести игр кряду, позволив соперникам в этом отрезке забить им всего два гола.

    За все годы участей в евротурнирах «Шахтер» само больше преодолевал две стадии, добравшись аж до раунда плей-офф ЛЕ в 2014 году, где дважды проиграл голландскому ПСВ — 0:2 и 0:1.

    Прогноз на «Эсбьерг» — «Шахтер» Солигорск

    Датчане будут всеми силами стараться ликвидировать негативную фору первого поединка, стараясь забить как можно быстрее. Прогнозируем, что это им удастся и «Эсбьерг» забьет еще в первом тайме. 0

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    «Эсбьерг» — «Шахтер» Солигорск. Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года. Прогноз на «Эсбьерг» — «Шахтер» Солигорск. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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