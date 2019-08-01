«Динамо» Тб — «Габала». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

В четверг, 1 августа, в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, «Динамо ТБ» в родных стенах примет клуб «Габала». Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на «Динамо» Тб — «Габала».

«Динамо» Тб

«Динамо» Тбилиси начинало свой путь во втором по значимости европейском клубном турнире с 1-го отборочного раунда.

Соперником грузинского клуба был андоррский «Эндоргани», от которого они не оставили и следа, переиграв в двухматчевом противостоянии с общим счётом (7:0).

Последний раз во 2-м квалификационном раунде ЛЕ грузинская команда играла в сезонах 2009/10-2011/12 и успешно проходила в следующий этап.

Календарь и таблица Лиги Европы

В чемпионате Грузии «Динамо» сохраняет лидерство, после 21 проведенного матча столичная дружина имеет в своем активе 41 очко.

«Габала»

В прошедшем сезоне «Габала» завоевала Кубок Азербайджана, что позволило подопечным Санана Гурбановако начать борьбу в Лиге Европы со 2-го отборочного раунда.

В рамках предсезонной подготовки «Габала» провела две встречи: в первом поединке потерпели поражение от «Ворсклы» (1:3), а во втором смогли обыграть «Болуспор» (2:1).

Прогноз

В гостевом поединке «Динамо» подтвердило свой статус фаворита встречи, переиграл соперника не только по счету, но и по всем основополагающим аспектам игры.

Хозяева находятся в тонусе, чего нельзя сказать о гостях встречи, которые только-только вкатываются в новый сезон. «Динамо», как и в первой встрече, не должно испытать особых проблем, особенно играя при родных трибунах.

Предлагаем поставить на победу «Динамо» Тб за 1.65 0