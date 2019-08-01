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    «Динамо» легко пройдет дальше?

    «Динамо» Тб — «Габала». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Динамо» Тб — «Габала»
    «Динамо» Тб
    В четверг, 1 августа, в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы, «Динамо ТБ» в родных стенах примет клуб «Габала». Начало поединка — в 20:00 мск. Прогноз на «Динамо» Тб — «Габала».

    «Динамо» Тб

    «Динамо» Тбилиси начинало свой путь во втором по значимости европейском клубном турнире с 1-го отборочного раунда.

    Соперником грузинского клуба был андоррский «Эндоргани», от которого они не оставили и следа, переиграв в двухматчевом противостоянии с общим счётом (7:0).

    Последний раз во 2-м квалификационном раунде ЛЕ грузинская команда играла в сезонах 2009/10-2011/12 и успешно проходила в следующий этап.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В чемпионате Грузии «Динамо» сохраняет лидерство, после 21 проведенного матча столичная дружина имеет в своем активе 41 очко.

    «Габала»

    В прошедшем сезоне «Габала» завоевала Кубок Азербайджана, что позволило подопечным Санана Гурбановако начать борьбу в Лиге Европы со 2-го отборочного раунда.

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    • В рамках предсезонной подготовки «Габала» провела две встречи: в первом поединке потерпели поражение от «Ворсклы» (1:3), а во втором смогли обыграть «Болуспор» (2:1).

    Прогноз

    В гостевом поединке «Динамо» подтвердило свой статус фаворита встречи, переиграл соперника не только по счету, но и по всем основополагающим аспектам игры.

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    Хозяева находятся в тонусе, чего нельзя сказать о гостях встречи, которые только-только вкатываются в новый сезон. «Динамо», как и в первой встрече, не должно испытать особых проблем, особенно играя при родных трибунах.

    Предлагаем поставить на победу «Динамо» Тб за 1.65 0

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    «Динамо» Тб — «Габала». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч 2-го отборочного раунда Лиги Европы 1 августа 2019 года. Прогноз на «Динамо» Тб — «Габала». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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