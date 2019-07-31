ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Один из героев Испании — Хуан МирандаИспания привыкает доминировать «Рубин» — «Ахмат»«Рубин» превратился в главное откровение сезона МалкомТрансферный дайджест. 23-29 июля
  • 12:16
    • Самедов завершил игровую карьеру
  • 11:54
    • ПСЖ подписал хавбека «Эвертона»
  • 10:48
    • Российский боксер был снят с рейса в США
  • 10:01
    • В этом сезоне в Англии введут временные удаления футболистов
  • 08:00
    • С Неймара сняли обвинения в изнасиловании
  • 23:15
    • Ларссон и Шюррле пройдут медосмотр в «Спартаке»
  • 22:32
    • «Вегас» обменял Гусева в «Нью-Джерси»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Динамо» доказать свое превосходство?

    «Карпаты» — «Динамо» К. Прогноз (1.57) и ставки на матч Украинской Премьер-лиги

    Прогнозы на Премьер-лига (Украина) Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Карпаты Прогнозы на Динамо Киев
    Прогноз на «Карпаты» — «Динамо» К
    «Карпаты»
    В среду, 31 июля, в рамках первого тура Украинской Премьер-лиги «Карпаты» на своем поле встретятся с киевским «Динамо». Начало поединка — в 19:30 мск. Прогноз на «Карпаты» — «Динамо» К.

    «Карпаты»

    «Карпаты» провели прошлый сезона крайне неудачно. Подопечные Александра Чижевского оказались в зоне стыковых матчей за права остаться в Премьер-лиге. В этом двухматчевом триллере «Карпаты» сумели переиграть по сумме двух поединков «Волынь» (3:0), добыв победу на выезде.

  • Трансферный дайджест. 23-29 июля
  • Переберется ли в Россию хавбек «Барселоны», какой клуб выберет полузащитник «Ювентуса», где продолжит карьеру бывшая звезда «Баварии» и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • При подготовке к новому сезону, хозяева встречи провели 8 товарищеских поединков, в которых было одержано 5 побед, 2 ничьи и 1 раз «Карпаты» уступили своему оппоненту. Разница забитых и пропущенных мячей — 12:4.

    «Динамо» К

    Киевляне в прошлом сезоне не смогли достичь донецкий «Шахтер» и довольствовались серебряными медали чемпионата страны. Перед подготовкой к сезону, «Динамо» сыграло семь товарищеских встреч: 2 победы, 4 ничьи, 1 поражение. Разница мячей — 12:6.

    Все прогнозы на футбол

    Однако, после не совсем удачных матчей на товарищеском поприще. «Бело-синие» за здравие провели начало сезона в рамках матча за Суперкубок страны, в котором сумели-таки обыграл донецкий «Шахтер» (2:1), что, естественно добавит позитива в коллектив столичной команды к началу нового сезона.

    Прогноз

    Единоличным фаворитом встречи является «Динамо». Букмекеры оценивают шансы гостей в 1.33; победа хозяев — 8.4; ничья — 4.9. В последних пяти очных встречах на поле хозяев было зафиксирована одна ничья и четыре победы киевлян.

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Не видно преград, которые «Карпаты» могут соорудить для своего более именитого оппонента, учитывая удачный матч за Суперкубок страны, более мастеровитый состав гостей и позитивный настрой.

    Предлагаем поставить на ИТ2Б(1.5) за 1.57 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    3.39
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 18:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Линкольн — Арарат-Армения
  • Сегодня в 18:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Судува — Тре Пенне
  • Сегодня в 18:45
    •  1.54
  • Прогноз на матч Дюделанж — Шкендия
  • Сегодня в 18:55
    •  1.79
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Селтик
  • Сегодня в 20:00
    •  1.44
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Сутьеска
  • Сегодня в 20:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Маккаби Тель-Авив — ЧФР Клуж
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Базель — ПСВ
  • Сегодня в 21:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Валлетта — Ференцварош
  • Сегодня в 21:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Олимпиакос — Виктория Пльзень
  • Сегодня в 21:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч ХИК — Црвена Звезда
  • Завтра в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч АИК — Марибор
  • Завтра в 20:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Русенборг — БАТЭ
  • Завтра в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Карабах — Дандолк
  • Завтра в 20:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч АИК — Марибор
  • Завтра в 20:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Малком
  • Трансферный дайджест. 23-29 июля
    • Вчера в 20:17     Уле Гуннар Сульшер
  • Предсезонный тур «МЮ». Пять главных выводов
    • Вчера в 15:45     Фрагмент матча
  • Канонада не загремела. «Арсенал» начал европоход с поражения
    • 12:00 26/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Карпаты» — «Динамо» К. Прогноз (1.57) и ставки на матч Украинской Премьер-лиги. Прогноз на «Карпаты» — «Динамо» К. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.57
    Тоже интересно
    Уле Гуннар Сульшер Футбол Предсезонный тур «МЮ». Пять главных выводовМанкунианцы вернулись в Европу после плодотворной подготовки к сезону в Австралии и на Дальнем Востоке Вчера в 15:450
  • 08:31
    • Касаткина вышла во второй круг турнира в Сан-Хосе
  • 12:53
    • Медведев примет участие на турнире в Санкт-Петербурге
  • 12:41
    • «Пари Сен-Жермен» готов продать Неймара за 180 миллионов евро
    ЦСКА — «Локомотив» Футбол РПЛ. ЦСКА выиграл столичное дерби, «Зенит» одолел «Оренбург», «Спартак» уступил «Тамбову»Обзор матчей третьего тура чемпионата России Вчера в 23:010
  • Экспресс дня

  • Удержит ли ПСВ свое минимальное преимущество в Швейцарии?
  • 3.39
    •
  • 12:12
    • «Монако» планирует усилится чемпионом мира
  • 10:32
    • Почеттино: «Тоттенхэм» является примером успешной борьбы с богатыми клубами
  • 10:17
    • Моуринью: Я не счастлив в полной мере. Мне не хватает футбола
    ЦСКА — «Локомотив» Футбол Страсти вокруг ВАРа. ЦСКА одержал победу благодаря видеоповторуРеакция спортивных СМИ на победу ЦСКА над «Локомотивом» Вчера в 01:110
  • 08:47
    • «Ливерпуль» нацелился на форварда «Бордо»
  • 08:15
    • Стал известен гонорар Усика за дебютный бой в супертяжелом весе
  • 22:15
    • «Спартак» согласился продать Фернандо в Китай
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие