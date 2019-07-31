«Карпаты» — «Динамо» К. Прогноз (1.57) и ставки на матч Украинской Премьер-лиги

В среду, 31 июля, в рамках первого тура Украинской Премьер-лиги «Карпаты» на своем поле встретятся с киевским «Динамо». Начало поединка — в 19:30 мск. Прогноз на «Карпаты» — «Динамо» К.

«Карпаты»

«Карпаты» провели прошлый сезона крайне неудачно. Подопечные Александра Чижевского оказались в зоне стыковых матчей за права остаться в Премьер-лиге. В этом двухматчевом триллере «Карпаты» сумели переиграть по сумме двух поединков «Волынь» (3:0), добыв победу на выезде.

При подготовке к новому сезону, хозяева встречи провели 8 товарищеских поединков, в которых было одержано 5 побед, 2 ничьи и 1 раз «Карпаты» уступили своему оппоненту. Разница забитых и пропущенных мячей — 12:4.

«Динамо» К

Киевляне в прошлом сезоне не смогли достичь донецкий «Шахтер» и довольствовались серебряными медали чемпионата страны. Перед подготовкой к сезону, «Динамо» сыграло семь товарищеских встреч: 2 победы, 4 ничьи, 1 поражение. Разница мячей — 12:6.

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Однако, после не совсем удачных матчей на товарищеском поприще. «Бело-синие» за здравие провели начало сезона в рамках матча за Суперкубок страны, в котором сумели-таки обыграл донецкий «Шахтер» (2:1), что, естественно добавит позитива в коллектив столичной команды к началу нового сезона.

Прогноз

Единоличным фаворитом встречи является «Динамо». Букмекеры оценивают шансы гостей в 1.33; победа хозяев — 8.4; ничья — 4.9. В последних пяти очных встречах на поле хозяев было зафиксирована одна ничья и четыре победы киевлян.

Не видно преград, которые «Карпаты» могут соорудить для своего более именитого оппонента, учитывая удачный матч за Суперкубок страны, более мастеровитый состав гостей и позитивный настрой.

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