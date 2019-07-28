«Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 1.5) и ставки на матч чемпионата США по футболу 28 июля 2019 года

В воскресенье, 28 июля, в рамках чемпионата США по футболу, «Портленд Тимберс» сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси». Начало поединка — в 05:30 мск. Прогноз на «Портленд Тимберс» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Портленд Тимберс»

«Портленд» постепенно начинает набирать ход. В последних шести официальных матчах хозяева ни разу не проиграли, одержав 4 победы и дважды сыграли вничью.

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На данный момент «Портленд Тимберс» в западной конференции занимает 9 место, имея 28 очков.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Лос-Анджелес Гэлакси» является одним из лидеров западной конференции, имея в своем активе 37 очков и занимая вторую строчку в таблице.

В последних четырех встречах в рамках МЛС, гости одержали две победы и дважды потерпели поражение.

Прогноз

Букмекеры дат следующие котировки: победа «Портленд Тимберс» — 1.63; ничья — 4.3; победа «Лос-Анджелес Гэлакси» — 4.8. Обе команды много забивают и достаточно много пропускают, показывая яркий и местами бесшабашный футбол.

Нет предпосылок к тому, что данное противостояние заставит зрителей скучать и будет сулить сухой игрой.

Предлагаем поставить на ТБ(2.5) за 1.50. 0