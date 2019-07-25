«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.69) на тоталы в матче МКЧ 25 июля 2019 года

В четверг, 25 июля, в рамках Международного Кубка Чемпионов, «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед». Начало поединка — в 14:30 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

«Тоттенхэм»

Финалист последней Лиги Чемпионов и действующий обладатель Международного Кубка Чемпионов начал свою дорогу в турнире с победой над туринским «Ювентусом» в драматическом и ярком матче (3:2).

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Подопечные Почеттино не отходят от своей излюбленной манеры яркого атакующего стиля, показав в очередной раз, что способны забивать очень много и делать это с особым разнообразием. Но при всех положительных аспектах игры в атаке, лихорадит оборону.

«Манчестер Юнайтед»

Красные дьяволы также на мажорной ноте провели свой стартовый матч на турнире, минимально обыграв миланский «Интер» (1:0), хотя были способны добыть более уверенную победу.

В этой игре «Манчестер» продемонстрировал не только хорошую игру в атаке, но и не позволил сопернику создать что-либо стоящее у своих ворот за счет отличного взаимодействия опорной зоны с линией защиты.

Прогноз

Букмекеры оценивают шансы команд на победу в этом матче практически равными: победа «Тоттенхэма» — 2.65; ничья — 3.4; победа «Манчестер Юнайтед» — 2.5.

В 8 из 9 последних личных встречах в Английской Премьер-Лиге командам не удавалось забить друг другу и перебить тотал 2.5.

Даже несмотря на отличную игру в атаке «Тоттенхэма» в матче с «Ювентусом», вряд ли «Манчестер Юнайтед» позволит себе столько огрехов в обороне. Номинальные гости не проводят «революцию» в защитных порядках и делают упор в своей игре именно на качественной игре в обороне.

Предлагаем поставить на ТМ(3) за 1.69 0