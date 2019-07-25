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    «Эспаньол» проведет результативный поединок в Лиге Европы

    «Эспаньол» — «Стьярнан». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги Европы 25 июля 2019 года

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    Прогноз на «Эспаньол» — «Стьярнан»
    Эстебан Гранеро
    В Барселоне состоится поединок между «Эспаньолом» и «Стьярнаном». Команды сыграют во втором квалификационном раунде Лиги Европы УЕФА 25 июля. Противостояние на «РДЦЕ» начнется в 22:00 по Москве. Прогноз на «Эспаньол» — «Стьярнан».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 25 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.02
  • X
  • 17.00
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    «Эспаньол»

    Хозяева набрали хорошую форму в конце прошлого сезона, при этом клуб продолжает ее демонстрировать. «Эспаньол» выиграл 2 товарищеских матча — 0:6 у клуба «Пералада» и 1:3 у «Ланса».

    Таким образом, выходит, то «попугаи» не уступали в 11 последних поединках, причем в 5 прошлых выступлениях «сине-белые» праздновали победу.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    За последние 15 лет это будет первое выступление команды в еврокубках. Так что хозяева подойдут к данному матчу с максимальным уровнем ответственности.

    Во второй половине прошлого сезона коллектив провел 13 домашних игр, при этом он уступил лишь в двух.

    «Стьярнан»

    «Стьярнан» уже давно начал выступать во внутреннем чемпионате. Сейчас у исландцев на носу 14 тур. Пока что на счету команды только 5 побед. В 8 встречах клуб не выигрывал.

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    В Лиге Европы исландский коллектив встречался с командой «Левадия» — победа дома 2:1 и поражение 3:2 на выезде. В итоге «звезды» сумели выйти во второй раунд благодаря больше числу голов, забитых в чужих стенах.

    «Стьярнан» существует уже очень давно, однако в еврокубках начал выступать лишь с 2014 года. Уже 4 сезона кряду гости не могут преодолеть стадию квалификации.

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    • Стоит отметить, что исландцы очень нестабильно выступают в гостях. Команде удалось одержать всего лишь 2 выездные победы с начала сезона. Кроме того, клуб проиграл в 8 из 10 последних матчей в данном турнире.

    Прогноз

    «Эспаньол» по праву можно считать полноценным фаворитом не только этого поединка, но и всего противостояния. 1.02 букмекеры дают на победу хозяев и 70.0 они предлагают на победу гостей. Ничья оценивается коэффициентом 17.5.

    На данный момент «попугаи», кажется, имеют неплохую форму. При этом они хорошо выступают дома уже достаточно приличный отрезок времени. Мы полагаем, что «Эспаньол» сумеет без проблем справиться с таким соперником.

    Матч должен получиться богатым на голы. Так что можно сыграть на тоталах. Прогноз — тотал больше 3.5 с коэффициентом 1.89. 0

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