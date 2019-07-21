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    «Ювентус» и «Тоттенхэм» сыграют результативно

    «Ювентус» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 21 июля 2019 года

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    Прогноз на «Ювентус» — «Тоттенхэм»
    Криштиану Роналду
    В рамках Международного кубка чемпионов 21 июля встретятся итальянский «Ювентус» и английский «Тотенхэм». Матч пройдет на «Национальном стадионе» в Сингапуре. Начало — в 14:30 мск. Прогноз на «Ювентус» — «Тоттенхэм».
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    Футбол. Международный кубок чемпионов 21 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.05
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  • 3.30
  • 2
  • 3.50
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    «Ювентус»

    «Ювентус» подходит к первым матчам сезона (пусть пока и неофициальным) с приличными изменениями. В первую очередь, это касается тренерской скамьи. Многолетнего главного тренера «Старой Синьоры» Массимилиано Аллегри на этом посту сменил Маурицио Сарри.

    Плюс «Ювентус» не только сохранил всех основных игроков (из тех, кого стоит упомянуть, ушли Маттеа Перрин, Мартин Касерес, а также Андреа Барцальи, который завершил карьеру), но еще и серьезно усилил свой состав.

    Летом к команде на правах свободных агентов присоединились Аарон Рэмзи, Адриен Рабьо и вернувшийся Джанлуиджи Буффон. Плюс за 75 миллионов евро и бонусы был подписан один из лучших защитников Европы в прошлом сезоне Маттейс де Лигт.

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    • На Международном Кубке чемпионов Сарри наверняка начнет внедрять в игру команды свой знаменитый «Саррибол». Команде предстоит перестраиваться, на это понадобится время, а потому поначалу вряд ли стоит ожидать от «Юве» каких-то впечатляющих результатов.

    «Тоттенхэм»

    Финалист Лиги чемпионов «Тоттенхэм» к новому сезону подходит с оптимизмом. У Маурицио Почеттино наконец-то появились деньги для подписания новых игроков, и он уже тратит их.

    За рекордные для клуба 60 миллионов евро «Тоттенхэм» купил у «Лиона» Танги Ндомбеле. Но этим трансфером дело точно не ограничится.

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    Прямо сейчас «шпоры» находятся в активном поиске замены для ушедшего в «Атлетико» Кирана Триппьера. Также команду покинул Фернандо Льоренте, а на трансфер выставлены Дэнни Роуз, Жорж-Кевин Нкуду и Винсент Янссен.

    У Почеттино есть сыгранный состав, в который на данном этапе нужно внедрить лишь Ндомбеле. От «шпор» стоит ждать достаточно зрелой игры на старте предсезонки.

    Прогноз

    На победу «Ювентуса» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,13, на ничью — 3,60, а на успех «Тоттенхэма» — 3,30.

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    «Ювентус» и «Тоттенхэм» ранее играли друг против друга три раза. Во всех случаях в матче было забито не меньше трех голов. В 2016 году на Международном кубке чемпионов «Юве» выиграл со счетом 2:1, а в 1/8 финала ЛЧ 2017-2018 туринцы прошли дальше по сумме двух встреч (1:1 и 2:1).

    Наш прогноз на матч — тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,83. 0

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    «Ювентус» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 21 июля 2019 года. Прогноз на «Ювентус» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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