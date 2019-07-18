«Кайрат» — «Широки Бриег». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч квалификационного раунда Лиги Европы 18 июля 2019 года

В ответном поединке первого отборочного раунда Лиги Европы казахский «Кайрат» 18 июля на своей арене сыграет с боснийским клубом «Широки Бриег». Начало игры — 17:30 по мск. Прогноз на «Кайрат» — «Широки Бриег».

«Кайрат»

Игра в Боснии недельной давности принесла победу «Кайрату» со счетом 2:1. Дублем в составе казахов отметился украинский форвард Адеринсола Эсеола.

После еврокубкового поединка «народная команда» разгромила «Кайсар» (5:1) в матче чемпионата Казахстана. С 35 очками после 19 туров казахского первенства «черно-желтые» идут на третьем месте.

В минувшем евросезоне клуб из Алма-Аты прошел два раунда в ЛЕ. Сперва он выбил команду из Андорры (7:1 и 3:0), а в следующем раунде одолел голландский «АЗ Алкмаар» — 2:0 и 1:2.

На третьем этапе квалификации «Кайрат» в двух встречах уступил чешской «Сигме» Оломоуц (1:2 и 0:2) и завершил участие в еврокубках.

«Широки Бриег»

В минувшем чемпионате Боснии «Широки Бриег» финишировал на третьей позиции, но отстав от первого «Сараево» на 16 очков.

«Плави» без перерыва участвуют в евротурнирах с 2005 года, но более одного раунда боснийцы ни когда не проходили.

В прошлом евросезоне «бело-голубые» прекратили борьбу на первом же соперника, уступив из-за правила выездного гола словенскому «Домжале» (2:2 и 1:1).

Календарь и таблица Лиги Европы

«Широки Бриег» за всю свою историю выступления в Европе дважды играл с представителями Казахстана, и оба раза выходил победителем. В 2013 году боснийцы выбили «Иртыш» Павлодар (2:0 и 2:3), а в 2017 году прошли «Ордабасы» (2:0 и 0:0).

Прогноз на «Кайрат» — «Широки Бриег»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Кайрата» в основное время предлагают — 1.78.

На викторию «Широки Бриег» дают — 4.40, ничья оценена — в 3.55.

Проход: «Кайрата» — 1.05; «Широки Бриег» — 8.30.

Считаем, что боснийцы, которые будут стараться ликвидировать негативный гандикап после домашнего матча, смогут забить свой гол в Казахстане. 0