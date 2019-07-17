«Пяст» — БАТЭ. Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч Лиги Европы 17 июля 2019 года

В среду, 17 июля, в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов состоится ответный матч (первая игра — 1:1) чемпиона Польши «Пяста» и чемпиона Беларуси БАТЭ. Начало игры — в 21:00 мск. Прогноз на «Пяст» — БАТЭ.

«Пяст»

Футбольный клуб «Пяст» очень неожиданно стал победителем польского первенства, выиграв свои дебютные золотые награды на внутренней арене.

Клуб из города Гливице только третий раз возьмет старт на евротурнире. В дебютном своем розыгрыше сезона-2013/14 поляки не преодолели барьер в лице азербайджанского «Карабаха» во втором квалиф раунде Лиги Европы — 1:2 и 2:2 ОТ.

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В Лиге Европы-2016/17 «сине-красные» также прекратили борьбу на аналогичной стадии, уступив шведскому «Гетеборгу» (0:3 — дома и 0:0 — в гостях).

БАТЭ

БАТЭ не знает себе равных на внутренней арене, неизменно выигрывая чемпионат Белоруссии с 2006 года. На данный момент у борисовчан 15 титулов.

«Желто-синие» неплохо выступают в еврокубках в последних пяти сезонах, пробившись в четырех случаях в групповой раунд — дважды в Лигу чемпионов и дважды в Лигу Европы.

В минувшем сезоне белорусы преодолели две стадии в Лиге чемпионов, но за шаг от группового этапа были выбиты голландским «ПСВ Эйндховеном» (2:3 и 0:3).

Переместившись сразу в группу Лиги Европы в компанию с английским «Челси», венгерским «МОЛ Види» и греческим ПАОКом БАТЭ занял второе место и вышел в 1/16 финала, где уступил по сумме двух встреч лондонскому «Арсеналу» (1:0 и 0:3).

В текущем розыгрыше белорусского первенства борисовчане после 14 туров идут на втором месте, отставая от первого брестского «Динамо» на два пункта.

Прогноз

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Пяста» предлагают коэффициент 2.03, на ничью — 3.35, а на успех гостей — 3.60.

В первой игре «Пяст» сумел выйти вперед уже на 36-й минуте, а после перерыва Станислав Драгун спас БАТЭ от поражения, но позже был удален, что станет очень серьезной потерей для гостей.

В ответном поединке беларусам обязательно надо забивать, но игра команды пока не слишком обнадеживает. Поляки в родных стенах обязательно воспользуются ошибками соперника и смогут добыть путевку в следующий раунд. Ставим на победу «Пяста» за 2.03. 0