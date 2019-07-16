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    Победит ли ЦСКА в Подгорице?

    «Титоград» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 16 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Титоград» — ЦСКА София
    Футболисты ЦСКА
    Во вторник, 16 июля, «Титоград» на своем поле примет софийский ЦСКА в рамках ответного матча первого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Подгорице, начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Титоград» — ЦСКА София.

    «Титоград»

    По итогам минувшего сезона чемпионата Черногории по футболу «Титоград» занял четвертое место в турнирной таблице, получив путевку в Лигу Европы.

    «Романтики» набрали 57 очков в 36 сыгранных турах и на 17 баллов отстали от «Сутьески», завоевавшей чемпионский титул.

    Во время межсезонья «красные» провели товарищеский матч с черногорской «Искрой», которую победили с минимальным счетом 1:0.

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    А вот успешно стартовать в Лиге Европы «Титограду» не удалось, поскольку в Софии он потерпел крупное поражение 0:4.

    ЦСКА София

    Софийский ЦСКА в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Болгарии, пропустив вперед только «Лудогорец».

    Самое обидное то, что «армейцы» уступили своему главному конкуренту всего один балл, дважды сыграв с ним вничью в чемпионском раунде.

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    В матче первого квалификационного раунда Лиги Европы ЦСКА на своем поле разгромил «Титоград» (4:0), не позволив сопернику нанести ни одного удара в створ своих ворот.

    А вот в первом туре нового сезона чемпионата Болгарии «армейцы» разошлись миром с «Этыром» (2:2), хотя дважды по ходу встречи выходили вперед.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа ЦСКА — 1.45, победа «Титограда» — 6.30, ничья — 4.90.

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    Первая встреча показала огромную разницу в классе между этими командами. Вице-чемпион Болгарии значительно превосходит четвертую команду Черногории.

    Полагаем, что и в Подгорице «армейцы» будут доминировать. Не факт, что они вновь разгромят соперника, но победить должны. Наш прогноз — «победа ЦСКА с форой -1» за 1.70.

    Также интересной нам кажется ставка «ЦСКА забьет в обоих таймах», которая принимается с коэффициентом 2.14. 0

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    «Титоград» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 16 июля 2019 года. Прогноз на «Титоград» — ЦСКА София. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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