«Титоград» — ЦСКА София. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 16 июля 2019 года

«Титоград»
По итогам минувшего сезона чемпионата Черногории по футболу «Титоград» занял четвертое место в турнирной таблице, получив путевку в Лигу Европы.
«Романтики» набрали 57 очков в 36 сыгранных турах и на 17 баллов отстали от «Сутьески», завоевавшей чемпионский титул.
Во время межсезонья «красные» провели товарищеский матч с черногорской «Искрой», которую победили с минимальным счетом 1:0.
А вот успешно стартовать в Лиге Европы «Титограду» не удалось, поскольку в Софии он потерпел крупное поражение 0:4.
ЦСКА София
Софийский ЦСКА в прошлом сезоне стал вице-чемпионом Болгарии, пропустив вперед только «Лудогорец».
Самое обидное то, что «армейцы» уступили своему главному конкуренту всего один балл, дважды сыграв с ним вничью в чемпионском раунде.
В матче первого квалификационного раунда Лиги Европы ЦСКА на своем поле разгромил «Титоград» (4:0), не позволив сопернику нанести ни одного удара в створ своих ворот.
А вот в первом туре нового сезона чемпионата Болгарии «армейцы» разошлись миром с «Этыром» (2:2), хотя дважды по ходу встречи выходили вперед.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа ЦСКА — 1.45, победа «Титограда» — 6.30, ничья — 4.90.
Первая встреча показала огромную разницу в классе между этими командами. Вице-чемпион Болгарии значительно превосходит четвертую команду Черногории.
Полагаем, что и в Подгорице «армейцы» будут доминировать. Не факт, что они вновь разгромят соперника, но победить должны. Наш прогноз — «победа ЦСКА с форой -1» за 1.70.
Также интересной нам кажется ставка «ЦСКА забьет в обоих таймах», которая принимается с коэффициентом 2.14. 0