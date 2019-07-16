«КИ Клаксвик» — «Ритеряй». Прогноз (к. 1.81) и ставки на матч первого отборочного раунда Лиги Европы 16 июля 2019 года

Во вторник, 16 июля, в ответном поединке 1-го квалификационного раунда Лиги Европы фарерский «КИ Клаксвик» примет литовский «Ритеряй». Начало встречи — 20:00 по мск. Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Ритеряй».

«КИ Клаксвик»

В первом поединке в Литве была зафиксирована ничья со счетом 1:1. Хозяева владели больше мячом, но нанесли на один удар в створ меньше.

«КИ Клаксвик» в этой еврокубковой компании уже прошел одного соперника. На предыдущем раунде «сине-белые» в двух встречах крупно обыграли «Тре Фиори» из Сан-Марино: 5:1 дома и 4:0 на выезде.

В минувшем евросезоне фарерцы также преодолели один барьер, но споткнулись на втором соперника, проиграв как раз представителю Литвы «Жальгиресу» (1:2 — дома и 1:1 — на выезде).

В текущем чемпионате фарерского первенства «КИ Клаксвик» идет на третьем месте, уступая первому «Викингуру» три очка, но имеет игру в запасе.

«Ритеряй»

В начале года команда называлась «Тракай», но перебравшись в Вильнюс стала именоваться «Ритеряем».

«Желтые», которые выступают в еврокубках с сезона 2015/16, всегда проходили первый раунд квалификации, а в двух случаях преодолели даже два этапа.

В минувшем сезоне на аналогичной стадии ЛЕ тогда еще «Тракай» выбил валлийский «Сефн Друидс» (1:0 и 1:1), затем прошел казахский «Иртыш» (0:0 и 1:0), но потом был остановлен сербским «Партизаном» (1:1 и 0:1).

«Ритеряй»-«Тракай» уже играл в евротурнирах с представителем Фарер. На первой стадии отбора ЛЕ-2015/16 литовская команда одолела в двух встречах «ХБ Торсхавн» — 3:0 и 4:1.

После 16 туров чемпионата Литвы-2019 «Ритеряй» разместился на третьей позиции в турнирной таблице, отставая от первой «Судувы» на 14 очков.

Прогноз на «КИ Клаксвик» — «Ритеряй»

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «КИ Клаксвик» в основное время предлагают — 2.60.

На викторию «Ритеряя» дают — 2.70, ничья оценена — в 3.20.

Проход: «КИ Клаксвик» — 1.81; «Ритеряя» — 1.93.

Прогнозируем, что в этом поединке будут забитые мячи в обе стороны. Также мы отдаем предпочтение литовцам, считаем, что именно они пройдут дальше. 0