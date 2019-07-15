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    Каким будет нью-йоркское дерби MLS?

    «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата MLS 15 июля 2019 года

    MLS
    Прогноз на «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити»
    Даниэль Ройер
    15 июля стадион «Ред Булл Арена» примет дерби двух местных американских клубов — «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Нью-Йорк Сити». Матч регулярного чемпионата MLS начнется в 01:30 по московскому времени. Прогноз на «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити».

    «Нью-Йорк Ред Буллс»

    Клуб провел 19 встреч в чемпионате. Из них он выиграл 8 и уступил в 7 случаях. Таким образом, учитывая еще 4 ничьи, хозяева набрали 28 очков. Это на один пункт меньше, чем у соперника по предстоящему поединку.

    «Нью-Йорк Ред Буллс» хоть и часто пропускает, но несмотря на это разница голов положительная — 33 забитых и 27 пропущенных. Кстати, лучшим снайпером команды является Брайан Уайт, забивший 6 голов за 12 встреч. За звание лучшего также борется Даниэль Ройер (16 игр и 5 мячей).

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    В трех последних играх «быки» одержали только одну победу над «Чикаго» 3:1. После этого последовало фиаско во встрече с «Хьюстоном» (4:0) и ничья 3:3 с «Атлантой». А вот дома Хозяева не проигрывают уже 4 матча кряду, выиграв 3 из них.

    Что касается результативности, то коллектив Криса Армаса забивал не менее двух мячей в 6 из 7 выступлений.

    Флориан Валот и Тим Паркер — это те, кто с большой долей вероятности не выступит в следующей игре из-за травмы.

    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк Сити» опережает своего визави на один балл, занимая 5 строчку в турнирной таблице Востока. Команда сыграла 17 матчей, так что в случае успеха в предстоящей игре она сможет иметь неплохую фору, учитывая еще несыгранные поединки.

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    На счету гостей 7 побед, однако поражений всего 2. Чаще всего коллектив играл вничью — 8 раз. Да и разница голов у них будет лучше. Она составляет +10 (30 забитых и 20 пропущенных мячей).

    За результативность NYCFC в этом сезоне отвечают Моралес и Эбер. У них по 6 точных ударов. К слову, первый является лучшим игроком команды, если смотреть на средний балл за игру (7.43).

    Примечательно, что это будет первая выездная игра в MLS за последние 4 тура, в течение которых «темно-сине-голубые» одержали 3 победы и один раз уступили. Речь идет о домашних встречах с «Портлендом» (0:1), «Сиэлом» (3:0), «Филадельфией» (4:2) и «Цинциннати» (5:2).

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    • На выезде «Сити» дважды кряду играл вничью. Но до этого команда одержала 3 важные победы над «ДС Юнайтед», «Монреалем» и «Гэлакси».

    Травмирован у клуба Эбер. Так что это уже минус для атаки гостей. Вместе с ним игру с трибун будут смотреть Роча и Сэндс.

    Прогноз

    Вот, что предлагают букмекеры: 2.12 на победу «Ред Буллс», 3.75 на ничью и 3.20 на «Сити».

    Травма Эбера и тот факт, что «быки» не проигрывали в 3 прошлых очных встречах, проведенных на их поле, наверное, как-то повлияли на коэффициенты. Два последних поединка на «Ред Булл Арене» завершались со счетом 4:0. Вряд ли гостям будет легко и в этот раз.

    Команды являются соседями по турнирной таблице. Никто не хочет уступать, так что открытого футбола, скорее всего, ждать не стоит. Рекомендуем ставку тотал меньше 3 за 1.93. 0

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    «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити». Прогноз (к. 1.93) и ставки на матч регулярного чемпионата MLS 15 июля 2019 года. Прогноз на «Нью-Йорк Ред Буллс» — «Нью-Йорк Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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