«Вентспилс» — «Теута». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

11 июля в первом поединке первого квалификационного раунда Лиги Европы латвийский «Вентспилс» на своей арене примет албанскую «Теуту». Начало игры — в 17:45 по Москве. Прогноз на «Вентспилс» — «Теута».

«Вентспилс»

В 2009 году «Вентспилс» стал первым латвийским клубом, который пробился в групповой этап какого-либо из европейских турниров — Лиги Европы. С тремя ничьими он занял там последнее место.

Последние три участия в еврокубках выдались для латышей не особо удачными. В двух из трех случаев они проходили одного соперника, а один раз были выбиты сразу же.

Минувшую еврокомпанию «желто-синие» начали с победы над албанским клубом «Люфтетари» (5:0 и 3:3), но уже на следующем этапе в двух встречах уступили французскому «Бордо» (0:1 и 1:2).

После 19 туров текущего чемпионата Латвии «Вентспилс» идет на четвертом месте, отставая от первой позиции на 11 баллов.

«Теута»

«Теута» — не частый участник евротурниров. В 12 своих выступлениях в Европе она прошла дальше всего лишь в двух случаях.

В этом десятилетии клуб из города Дуррес брал старт в еврокубках три раза, и всегда заканчивал выступление на первом же сопернике.

В сезоне 2013/14 ЛЕ «сине-белые» были очень близки к победе по сумме двух матчей, но не прошли дальше только из-за правила выездного гола. Обыграли молдавскую «Дачию» дома 3:1, но в гостях уступили 0:2.

Через три года опять же в Лиге Европы «Теута» на смогла преодолеть первый раунд отбора, проиграв дважды казахскому «Кайрату» (0:1 и 0:5).

Прогноз на «Вентспилс» — «Теута»

На своем поле «Вентспилс», который зачастую проходит первую стадию отбора, должен нанести поражение «Теуте», неудачно играющей на чужих полях. 0