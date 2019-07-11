ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Система ВАРАнглийский взгляд. Как ВАР будет использоваться в АПЛ НеймарНеразбериха и отсутствие конкретики. Неймар и ПСЖ затеяли войну Серена УильямсУимблдон. Победы Халеп и Серены Уильямс, первый полуфинал Свитолиной
  • 10:28
    • Защитник «Барселоны» оштрафован на два миллиона евро
  • 10:15
    • Казань представит заявку на проведение ЧМ по водным видам спорта
  • 08:44
    • ПСЖ не продал голкипера «Айнтрахту»
  • 08:28
    • Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки
  • 08:12
    • Форвард «Бенфики» завершил карьеру
  • 23:50
    • Кикнадзе: Гилерме останется до конца года, а потом уйдет в «Спартак»
  • 20:45
    • Кудашов сменит Воробьёва на посту наставника сборной России и СКА
    Все новости спорта

    Обыграет ли «Вентспилс» дома «Теуту»?

    «Вентспилс» — «Теута». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Вентспилс» — «Теута»
    Даниил Улимбашевс
    11 июля в первом поединке первого квалификационного раунда Лиги Европы латвийский «Вентспилс» на своей арене примет албанскую «Теуту». Начало игры — в 17:45 по Москве. Прогноз на «Вентспилс» — «Теута».

    «Вентспилс»

    В 2009 году «Вентспилс» стал первым латвийским клубом, который пробился в групповой этап какого-либо из европейских турниров — Лиги Европы. С тремя ничьими он занял там последнее место.

    Последние три участия в еврокубках выдались для латышей не особо удачными. В двух из трех случаев они проходили одного соперника, а один раз были выбиты сразу же.

    Минувшую еврокомпанию «желто-синие» начали с победы над албанским клубом «Люфтетари» (5:0 и 3:3), но уже на следующем этапе в двух встречах уступили французскому «Бордо» (0:1 и 1:2).

    После 19 туров текущего чемпионата Латвии «Вентспилс» идет на четвертом месте, отставая от первой позиции на 11 баллов.

    «Теута»

    «Теута» — не частый участник евротурниров. В 12 своих выступлениях в Европе она прошла дальше всего лишь в двух случаях.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    В этом десятилетии клуб из города Дуррес брал старт в еврокубках три раза, и всегда заканчивал выступление на первом же сопернике.

    В сезоне 2013/14 ЛЕ «сине-белые» были очень близки к победе по сумме двух матчей, но не прошли дальше только из-за правила выездного гола. Обыграли молдавскую «Дачию» дома 3:1, но в гостях уступили 0:2.

    Через три года опять же в Лиге Европы «Теута» на смогла преодолеть первый раунд отбора, проиграв дважды казахскому «Кайрату» (0:1 и 0:5).

    Прогноз на «Вентспилс» — «Теута»

    На своем поле «Вентспилс», который зачастую проходит первую стадию отбора, должен нанести поражение «Теуте», неудачно играющей на чужих полях. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.30
  • Прогноз на матч Партизан Тирана — Карабах
  • Сегодня в 18:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сенегал — Бенин
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч БАТЭ — Пяст
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Шериф — Сабуртало
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ференцварош — Лудогорец
  • Сегодня в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Слован Братислава — Сутьеска
  • Сегодня в 21:15
    •  4.20
  • Прогноз на матч Дандолк — Рига
  • Сегодня в 21:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Линфилд — Русенборг
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Дандолк — Рига
  • Сегодня в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Нигерия — ЮАР
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Валюр — Марибор
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Петрокуб
  • Завтра в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч КуПС — Витебск
  • Завтра в 19:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Кот-д'Ивуар — Алжир
  • Завтра в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Ритеряй — КИ Клаксвик
  • Завтра в 19:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Стэн Кронке
  • Пустое кресло вместо владельца. «Арсенал» лег в дрейф, и это надолго
    • 13:41 06/07/2019     Фреска с изображением Мохамеда Салаха
  • Родина Салаха. Нагриг держит связь с одним из лучших футболистов мира
    • 21:21 07/07/2019     Лионель Месси
  • Страдания продолжаются. Месси потерпел очередную неудачу в сборной Аргентины
    • 15:06 04/07/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Вентспилс» — «Теута». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года. Прогноз на «Вентспилс» — «Теута». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
    Тоже интересно
    Тите Футбол Кубок Америки-2019. Прекрасная работа Тите, чудеса от Гареки и оптимизм АргентиныКопа Америка завершилась триумфом хозяев, а КОНМЕБОЛу есть, о чем задуматься Вчера в 19:450
  • 08:58
    • Балотелли покинул «Марсель»
  • 20:20
    • Свитолина впервые в карьере пробилась в полуфинал Уимблдона
  • 18:04
    • ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче
    Меган Рапино стала лучшим игроком и бомбардиром турнира Футбол Шок Бекхэма, 13 голов за матч и шпионыИтоги женского ЧМ-2019 Вчера в 15:250
  • Экспресс дня

  • Как стартуют в еврокубках шотландские гранды?
  • 4.77
    •
  • 00:58
    • «Химки» согласовали контракт с Джереми Эвансом
  • 00:48
    • Кикнадзе: Кварацхелией пожертвовали агенты
  • 00:37
    • Уткин: Если в позиции «Локо» нет логики, то в позиции Гилерме просто безумие
    Поль Погба Футбол Трансферный дайджест. 2-8 июляГде окажется Погба, кто выиграет борьбу за хавбека «Реала», кому нужен скандальный форвард «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней 08/07/2019 в 20:140
  • 00:24
    • Джикия: В ближайшие дни сформируем костяк «Спартака»
  • 23:59
    • «Локомотив» усилится канадским форвардом «Эдмонтона»
  • 23:30
    • «Селтик» забил три мяча на выезде в квалификации Лиги чемпионов
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие