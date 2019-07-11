«Стьярнан» — «Левадия». Прогноз (к. 1.84) и ставки на 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

В первом раунде отбора Лиги Европы 11 июля «Стьярнан» из Исландии на своем поле в первом поединке примет эстонскую «Левадию». Начало встречи — в 23:00 по Москве. Прогноз на «Стьярнан» — «Левадия».

«Стьярнан»

«Стьярнан» дебютировал в еврокубках только в 2014 году, сыграв в ЛЕ. И сделал это неожиданно очень успешно, впервые для Исландии пройдя три раунда.

Началось все с погрома валлийского «Бангор Сити» (два раза по 4:0), затем по итогам овертайма был выбит шотландский «Мазервелл» (2:2 и 3:2 ОТ), потом настал черед польского «Леха» (1:0 и 0:0).

И только в шаге от группового раунда «звезда» была остановлена миланским «Интером»: дома исландцы уступили 0:3, а в Италии и того более — 0:6.

В последующих трех евротурнирах «сине-белые» смогли выбить только одного противника. Преодолели барьер в лице эстонского «Нымме Калью» в первом раунде отбора ЛЕ (3:0 и 0:1).

После первого круга в текущем чемпионате Исландии «Стьярнан» идет на четвертой позиции, уступая лидеру «КР» десять очков.

«Левадия»

«Левадия» за многолетнее участие в еврокубках проходила девять раз своих соперников. Последний этот случай зафиксирован был в сезоне 2016/17.

Тогда на стадии первого отборочного раунда Лиги Европы клуб из Таллина выбил фарерский «ХБ Торсхавн», после домашних 1:1, эстонцы победили в гостях со счетом 2:0 и прошли дальше.

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На следующем раунде дали бой пражской «Славии». Обыграли чехов на своей территории 3:1, но на выезде уступили 0:2 и из-за правила выездного гола прекратили выступление.

В минувшем еврокубковом сезоне таллинцы в двух встречах на первом этапе отбора ЛЕ были слабее ирландского «Корк Сити»: 0:2 дома и 1:4 в гостях.

В текущем сезоне чемпионата Эстонии «Левадия» после 19 туров расположилась на второй позиции, уступая первой «Флоре» пять пунктов.

Прогноз на «Стьярнан» — «Левадия»

Прогнозируем, что на своей территории клуб из Исландии сможет добиться победы над эстонской командой. 0