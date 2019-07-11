ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Уле-Гуннар СульшерПоворотный момент. Этим летом Сульшеру не позавидуешь Система ВАРАнглийский взгляд. Как ВАР будет использоваться в АПЛ НеймарНеразбериха и отсутствие конкретики. Неймар и ПСЖ затеяли войну
  • 13:34
    • Гончаренко хочет пригласить Джанаева в ЦСКА
  • 13:20
    • Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за ситуации с Гризманном
  • 13:09
    • Тарасов заявил о поступивших угрозах судом
  • 11:58
    • Озил может переехать в Турцию
  • 11:44
    • СКА подписал Ткачева
  • 11:27
    • «Локомотив» усилился канадским форвардом
  • 11:13
    • «Ливерпуль» готовит предложение по игроку «Реала»
    Все новости спорта

    Чем удивит «Стьярнан» гостей из Эстонии?

    «Стьярнан» — «Левадия». Прогноз (к. 1.84) и ставки на 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Стьярнан» — «Левадия»
    Футболист «Стьярнана»
    В первом раунде отбора Лиги Европы 11 июля «Стьярнан» из Исландии на своем поле в первом поединке примет эстонскую «Левадию». Начало встречи — в 23:00 по Москве. Прогноз на «Стьярнан» — «Левадия».

    «Стьярнан»

    «Стьярнан» дебютировал в еврокубках только в 2014 году, сыграв в ЛЕ. И сделал это неожиданно очень успешно, впервые для Исландии пройдя три раунда.

    Началось все с погрома валлийского «Бангор Сити» (два раза по 4:0), затем по итогам овертайма был выбит шотландский «Мазервелл» (2:2 и 3:2 ОТ), потом настал черед польского «Леха» (1:0 и 0:0).

    И только в шаге от группового раунда «звезда» была остановлена миланским «Интером»: дома исландцы уступили 0:3, а в Италии и того более — 0:6.

    В последующих трех евротурнирах «сине-белые» смогли выбить только одного противника. Преодолели барьер в лице эстонского «Нымме Калью» в первом раунде отбора ЛЕ (3:0 и 0:1).

  • Неразбериха и отсутствие конкретики. Неймар и ПСЖ затеяли войну
  • Напряжение в отношениях бразильского форварда Неймара и «Пари Сен-Жермен» достигло предела
  • Вчера

    • После первого круга в текущем чемпионате Исландии «Стьярнан» идет на четвертой позиции, уступая лидеру «КР» десять очков.

    «Левадия»

    «Левадия» за многолетнее участие в еврокубках проходила девять раз своих соперников. Последний этот случай зафиксирован был в сезоне 2016/17.

  • 15
  • Сделать
  • Ставок без риска
  • leon.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Тогда на стадии первого отборочного раунда Лиги Европы клуб из Таллина выбил фарерский «ХБ Торсхавн», после домашних 1:1, эстонцы победили в гостях со счетом 2:0 и прошли дальше.

    Все прогнозы на футбол

    На следующем раунде дали бой пражской «Славии». Обыграли чехов на своей территории 3:1, но на выезде уступили 0:2 и из-за правила выездного гола прекратили выступление.

    В минувшем еврокубковом сезоне таллинцы в двух встречах на первом этапе отбора ЛЕ были слабее ирландского «Корк Сити»: 0:2 дома и 1:4 в гостях.

    В текущем сезоне чемпионата Эстонии «Левадия» после 19 туров расположилась на второй позиции, уступая первой «Флоре» пять пунктов.

    Прогноз на «Стьярнан» — «Левадия»

    Прогнозируем, что на своей территории клуб из Исландии сможет добиться победы над эстонской командой. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.30
  • Прогноз на матч Партизан Тирана — Карабах
  • Сегодня в 18:30
    •  3.48
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Сенегал — Бенин
  • Сегодня в 19:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч БАТЭ — Пяст
  • Сегодня в 20:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Шериф — Сабуртало
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Ференцварош — Лудогорец
  • Сегодня в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Слован Братислава — Сутьеска
  • Сегодня в 21:15
    •  4.20
  • Прогноз на матч Дандолк — Рига
  • Сегодня в 21:45
    •  3.80
  • Прогноз на матч Линфилд — Русенборг
  • Сегодня в 21:45
    •  1.94
  • Прогноз на матч Дандолк — Рига
  • Сегодня в 21:45
    •  1.65
  • Прогноз на матч Нигерия — ЮАР
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Валюр — Марибор
  • Сегодня в 23:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Пюник — Шкупи
  • Завтра в 16:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Вентспилс — Теута
  • Завтра в 17:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч АЕК Ларнака — Петрокуб
  • Завтра в 18:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Стэн Кронке
  • Пустое кресло вместо владельца. «Арсенал» лег в дрейф, и это надолго
    • 13:41 06/07/2019     Фреска с изображением Мохамеда Салаха
  • Родина Салаха. Нагриг держит связь с одним из лучших футболистов мира
    • 21:21 07/07/2019     Неймар
  • Неразбериха и отсутствие конкретики. Неймар и ПСЖ затеяли войну
    • Вчера в 14:33
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Стьярнан» — «Левадия». Прогноз (к. 1.84) и ставки на 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года. Прогноз на «Стьярнан» — «Левадия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
    Тоже интересно
    Серена Уильямс Теннис Уимблдон. Победы Халеп и Серены Уильямс, первый полуфинал СвитолинойОбзор матчей восьмого соревновательного дня на травяном турнире «Большого шлема» Вчера в 21:140
  • 10:45
    • «МЮ» не планирует продавать Погба
  • 10:28
    • Защитник «Барселоны» оштрафован на два миллиона евро
  • 10:15
    • Казань представит заявку на проведение ЧМ по водным видам спорта
    Тите Футбол Кубок Америки-2019. Прекрасная работа Тите, чудеса от Гареки и оптимизм АргентиныКопа Америка завершилась триумфом хозяев, а КОНМЕБОЛу есть, о чем задуматься Вчера в 19:450
  • Экспресс дня

  • Смогут ли бенинцы остановить Садио Мане?
  • 3.48
    •
  • 14:04
    • Спортивный директор «Енисея» назвал ложью слова Аленичева
  • 13:59
    • Виктору Классону сделали операцию на колене
  • 13:49
    • КХЛ опубликовала расписание первых двух дней сезона 2019/20
    Меган Рапино стала лучшим игроком и бомбардиром турнира Футбол Шок Бекхэма, 13 голов за матч и шпионыИтоги женского ЧМ-2019 Вчера в 15:250
  • 08:44
    • ПСЖ не продал голкипера «Айнтрахту»
  • 08:28
    • Паредес вошел в символическую сборную Кубка Америки
  • 08:12
    • Форвард «Бенфики» завершил карьеру
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 30 000
  • рублей
    призы
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие