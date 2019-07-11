«АЕК Ларнака» — «Петрокуб». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч 1-го отборочного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

В четверг, 11 июля, в первом матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы кипрский «АЕК Ларнак» дома примет молдавский «Петрокуб». Начало матча — 18:30 по мск. Прогноз на «АЕК Ларнака» — «Петрокуб».

«АЕК Ларнака»

Клуб из города Ларнака уже два раза смог добраться до группового этапа Лиги Европы. Первый раз он пробился туда в сезоне 2011/12, а второй — в прошлом евросезоне.

Начали «воины» минувшую еврокомпанию с победы над ирландским «Дандолком» (0:0 и 4:0), затем разгромили австрийский «Штурм» (5:0 и 2:0), а за право сыграть в группе одолели словацкий «Тренчин» (3:0 и 1:1).

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На групповом этапе в одном квартете с немецким «Байером», болгарским «Лудогорецем» и швейцарским «Цюрихом» «желто-зеленые» заработали пять очков и финишировали на третьем месте.

«Петрокуб»

«Петрокуб», представляющий молдавское село Сарата-Галбенэ, два раза завоевывал бронзовые награды чемпионата Молдавии и второй раз возьмет участие в еврокубках.

В прошлом сезоне «Петрокуб» дебютировал на европейской арене, где в первом раунде отбора Лиги Европы молдаване были выбиты хорватским «Осиеком» — 1:1 и 1:2.

В чемпионате своей страны «фиолетово-зеленые» после 15 туров расположились на четвертом месте, отставая от первого «Шерифа» на 15 пунктов.

Прогноз на «АЕК Ларнака» — «Петроклуб»

АЕК на две головы выше своего предстоящего противника. И на Кипре хозяева должны сделать хороший задел перед ответной игрой. 0