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    «Ференцварош» и «Лудогорец» много не забьют

    «Ференцварош» — «Лудогорец». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Лудогорец
    Прогноз на «Ференцварош» — «Лудогорец»
    Исаэл Барбоза
    В рамках 1/8 финала квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА встретятся венгерский «Ференцварош» и болгарский «Лудогорец». Первый поединок состоится в Будапеште на арене «Групама». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по мск. Прогноз на «Ференцварош» — «Лудогорец».

    «Ференцварош»

    Футбольный клуб «Ференцварош» представляет Высшую лигу Венгрии, в которой, к слову, команда заняла первое место, набрав 74 очка за 33 тура.

    В середине июля «зеленые орлы» начали свой предсезонный сбор и до этого времени ограничивались лишь товарищескими поединками. Так из 8 матчей клуб выиграл 7, потерпев поражение лишь в одном из них.

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    К этой встрече «фради» подходят с 4-матчевой победной серией, причем во всех четырех случаях ворота венгерского коллектива оставались на замке. Здесь стоит выделить победу над «ЦСКА София» 1:0, а также успешные результаты во встречах с «Пршибрам» (3:0), Universitatea Craiova (4:0) и клубом «Мускрон» (2:0).

    «Лудогорец»

    «Лудогорец» также является чемпионом Болгарии. Команда уже успела провести один официальный поединок, в рамках которого ей удалось выиграть Суперкубок страны, обыграв «Локомотив Пловдив» со счетом 2:0.

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    Свою подготовку к сезону «Орлы» начали с победы над «Триглав Крань» (4:0). Далее последовала победа над «Карабахом» со счетом 2:0. Единственно поражение в последних 10 играх команде нанес донецкий «Шахтер» (0:3). Перед Суперкубком клуб провел встречу с «Ботошани», выиграв 2:1.

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    • Стоит отметить, что в прошлом сезоне «Лудогорец» прошел в 1/4 финала квалификации Лиги чемпионов, одолев «Крусейдерс» с общим счетом 9:0. Однако уже в четвертьфинале клуб уступил «МОЛ Види», причем все решил один мяч, пропущенный на выезде.

    Прогноз

    2.55 и 2.80 — такие коэффициенты предлагают букмекеры на победу одной и другой команды. Ничья сопровождается коэффициентом 3.10.

    «Ференцварош» провел более объемную предсезонку, так что в игровом плане «фради» должны быть готовы лучше. Учитывая характер турнира, хозяева постараются не дать сопернику шансов забить. Им это удавалось в последних 4 выступлениях.

    Соответственно все это повлияет на результативность матча. Тотал меньше 2.5 в матче равных соперников — такой вариант для ставки мы рекомендуем. Коэффициент составляет 1.63. 0

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    «Ференцварош» — «Лудогорец». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч квалификационного раунда Лиги чемпионов 10 июля 2019 года. Прогноз на «Ференцварош» — «Лудогорец». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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