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    Создаст ли «Сараево» проблемы «Селтику»?

    «Сараево» — «Селтик». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 9 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Селтик
    Прогноз на «Сараево» — «Селтик»
    «Селтик» в восьмой раз кряду выиграл чемпионство в Шотландии
    9 июля в первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Сараево» примет на своем поле «Селтик». Начало игры — 20:45 по мск. Прогноз на «Сараево» — «Селтик».
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 09 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Сараево»

    По итогам минувшего сезона «Сараево» стал чемпионом Боснии и Герцеговины. Команда набрала 70 очков после 33-х туров и опередила ближайшего преследователя «Зриньски» на пять баллов.

    Это третий чемпионский титул для клуба из столицы этого балканского государства. В предыдущий раз ему удалось стать сильнейшим в стране четыре года назад, а за восемь лет до этого он впервые выиграл золото.

    В 2015-м году коллектив не сумел пройти первый квалификационный раунд главного турнира Европы. В дуэли против польского «Леха» из Познани он уступил дома 0:2 и на выезде 0:1.

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    «Селтик»

    В минувшем сезоне «Селтик» в восьмой раз кряду завоевал титул чемпиона Шотландии. Ни один другой клуб из местной Премьер-лиги не сумел помешать ему выиграть свое 50-е золото в истории.

    Ближайшие преследователь и исторический конкурент «Кельтов» «Рейнджерс» отстал от них на девять очков. Доминирование «зелено-белых» лишь подчеркивает то, что они в третий раз кряду выиграли все три национальных трофея.

    В прошлой кампании команда также начинала борьбу в первом квалифайраунде Лиги чемпионов, где прошла армянский «Алашкерт». Но коллективу не удалось дойти даже до раунда плей-офф турнира, где он вылетел от греческого АЕКа.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,50, а ничья — в 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что «Селтик» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0

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    «Сараево» — «Селтик». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 9 июля 2019 года. Прогноз на «Сараево» — «Селтик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.50
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