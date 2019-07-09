«Сараево» — «Селтик». Прогноз (к. 3.50) и ставки на матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов 9 июля 2019 года

9 июля в первом отборочном раунде Лиги чемпионов «Сараево» примет на своем поле «Селтик». Начало игры — 20:45 по мск. Прогноз на «Сараево» — «Селтик».

«Сараево»

По итогам минувшего сезона «Сараево» стал чемпионом Боснии и Герцеговины. Команда набрала 70 очков после 33-х туров и опередила ближайшего преследователя «Зриньски» на пять баллов.

Это третий чемпионский титул для клуба из столицы этого балканского государства. В предыдущий раз ему удалось стать сильнейшим в стране четыре года назад, а за восемь лет до этого он впервые выиграл золото.

В 2015-м году коллектив не сумел пройти первый квалификационный раунд главного турнира Европы. В дуэли против польского «Леха» из Познани он уступил дома 0:2 и на выезде 0:1.

«Селтик»

В минувшем сезоне «Селтик» в восьмой раз кряду завоевал титул чемпиона Шотландии. Ни один другой клуб из местной Премьер-лиги не сумел помешать ему выиграть свое 50-е золото в истории.

Ближайшие преследователь и исторический конкурент «Кельтов» «Рейнджерс» отстал от них на девять очков. Доминирование «зелено-белых» лишь подчеркивает то, что они в третий раз кряду выиграли все три национальных трофея.

В прошлой кампании команда также начинала борьбу в первом квалифайраунде Лиги чемпионов, где прошла армянский «Алашкерт». Но коллективу не удалось дойти даже до раунда плей-офф турнира, где он вылетел от греческого АЕКа.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,50, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,50, а ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Селтик» выиграет, и обе команды забьют за 3,50. 0