«Энгордани» — «Ла Фиорита». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 4 июля 2019 года

В ответном поединке предварительного раунда Лиги Европы «Энгордани» из Андорры на своем поле примет сан-мариновскую «Ла Фиориту». Начало игры — в 20:30 по мск. Прогноз на «Энгордани» — «Ла Фиорита».

«Энгордани»

В первом матче «Энгордани» выглядел немного уверенней «Ла Фиориты», и вполне заслужено добыл минимальную победу — 1:0, забив единственный гол по истечении получаса игры.

Для клуба из городка Эскальдес-Энгордань это второе выступление на евроарене, и вторая виктория в матчах под эгидой УЕФА.

В минувшем сезоне предварительного раунда Лиги Европы андоррцы тоже играли с представителем Сан-Марино «Фольгоре/Фальчано», который дома обыграли 2:1, а в гостях сыграли вничью — 1:1.

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В следующем раунде андоррцы прекратили свое выступление, разгромно уступив дважды казахскому «Кайрату» — 0:3 и 1:7.

«Ла Фиорита»

Для 5-кратного чемпиона Сан-Марино все появления на евротурнирах заканчивались сразу же на первом сопернике.

С учетом первого матча у «сине-желтых» только одна ничья при 15 поражениях в еврокубках. Удалось забить всего лишь один мяч в этих встречах при 48 пропущенных.

В прошлом сезоне «Ла Фиорита» проиграла все три своих матча в Европе. Сначала в предварительном раунде Лиги чемпионов она уступила гибралтарскому «Линкольн Ред Импс» (0:2).

Календарь и таблица Лиги Европы

Переместившись в Лигу Европу сан-мариновцы были выбиты латвийским «Спартаком» из Юрмалы (0:3 и 0:6).

Прогноз на «Энгордани» — «Ла Фиорита»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Энгордани». На победу андоррцев в основное время предлагают — 1.85.

На викторию «Ла Фиориты» дают — 4.10, ничья оценена — в 3.50.

Проход: «Энгордани» — 1.15; «Ла Фиориты» — 5.20.

Клуб из Андорры будет стараться добыть победу для улучшения рейтинга УЕФА. Думаем, что он ее добудет, к тому же, соперник у них для этого подходящий. 0