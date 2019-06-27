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    «Локомотив» разомнется на чехах в Австрии

    «Фастав» Злин — «Локомотив». Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 июня 2019 года

    Прогнозы на Локомотив Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Товарищеские матчи
    Прогноз на «Фастав» Злин — «Локомотив»
    «Локо» готовится к сезону
    В четверг, 27 июня, московский «Локомотив» сыграет с чешским «Фаставом» в товарищеском поединке. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Фастав» Злин — «Локомотив».

    «Фастав» Злин

    Эта команда представляет элитный дивизион чемпионата Чехии, а ее главным успехом стало завоевание первого в истории клуба национального Кубка в сезоне 2016/17.

    По итогам минувшего сезона подопечные Романа Пиварника заняли девятое место — обычный середняк.

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    Любопытно, что в том же 2017 году после кубкового успеха «Фастав» играл в групповом этапе Лиги Европы, где дважды встречался с «Локомотивом» и оба раза уступил — дома 0:2 и на выезде 0:3.

    В это межсезонье команда из Злина уже провела три матча, добыв две победы при одном поражении. Были обыграны «Спартак» Трнава (2:1) и «Шкендия» (1:0), а не удалось справиться с «Брно» (0:1).

    «Локомотив»

    По итогам минувшего сезона «Локо» удалось стать вице-чемпионом — команду удалось опередить лишь «Зениту» на восемь очков. При этом «железнодорожники» лишь по дополнительным показателям обошли «Краснодар».

    Еще более важным достижением стало завоевание восьмого Кубка России, благодаря чему клуб стал самым титулованным в истории турнира.

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    Во многом благодаря хорошим усилениям прошлого лета удалось провести успешную кампанию, а теперь Юрий Семин готовит команду к новому циклу.

    Что касается трансферов, то был подписан защитник Дмитрий Живоглядов из «Уфы», а чуть позде — бразильский бек «Крузейро» Мурило Серкейра. При этом в предстоящей игре точно не выйдет на поле Джефферсон Фарфан, которого может ждать операция на колене и длительное восстановление.

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  • 22/06/2019

    • «Локо» уже провел первую товарищескую игру в рамках австрийского сбора против «Аустрии» Клагенфурт. Результат — победа россиян со счетом 3:1. Голами отметились Дорофеев, Эдер и Макгеев.

    Прогноз

    Для «Локо» это всего лишь очередной шаг в рамках подготовки к новому сезону, но игроки все равно полны мотивации, ведь идет борьба за место в основном составе.

    Против «Аустии» на поле действовали два варианта состава. Скорее всего, в этот раз Семин поступит аналогично. При всем уважении, «Фастав» очень уступает москвичам в классе, а лучшие времена давно позади. Предлагаем поставить на победу «Локомотива» с форой -2 гола. 0

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    «Фастав» Злин — «Локомотив». Прогноз и ставки на товарищеский матч 27 июня 2019 года. Прогноз на «Фастав» Злин — «Локомотив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: —
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