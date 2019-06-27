Панама — США. Прогноз (к. 1.79) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 27 июня 2019 года

В четверг, 27 июня, в рамках третьего тура группового этапа Золотого кубка КОНКАКАФ сборная Панамы сыграет с национальной командой США. Начало игры — в 04:00 мск. Прогноз на Панама — США.

Панама

Сборная Панамы досрочно обеспечила себе выход в четвертьфинал континентального турнира, одержав две победы в стартовых поединках.

В первом туре Золотого кубка «канальщики» переиграли сборную Тринидад и Тобаго со счетом 2:0, забив оба мяча сразу после перерыва, а затем одолели Гайану (4:2).

С шести очками панамцы разместились на второй строчке в квартете D, уступая сборной США только из-за худшей разницы мячей (+4 против +10).

Этими победами не над самыми сильными противниками команда Панамы прервала свою безвыигрышную серию во всех турнирах, которая на тот момент состояла из 14 матчей, где она три раза сыграла вничью и 11 встреч проиграла.

США

«Звездно-полосатые» также обеспечили себе место в 1/4 финала Золотого кубка. Они, как и их предстоящий противник, выиграли обе встречи на этом турнире.

На старте домашнего розыгрыша «янки» крупно обыграли сборную Гайаны со счетом 4:0, а во втором туре разгромили Тринидад и Тобаго (6:0), отомстив им за неудачу в квалификации к ЧМ-2018.

Сборная США, как и ее предстоящий оппонент, прервала этими викториями свою безвыигрышную серию, состоящую на тот момент из трех встреч (два поражения и одна ничья).

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В начале этого года эти сборные играли между собой в товарищеском матче. И та встреча принесла крупную победу американцам со счетом 3:0.

Прогноз на Панама — США

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной США. На ее победу предлагают — 1.47.

На победу команды Панамы дают — 8.00, ничья оценена — в 4.20.

Американцы удачно играют против своего предстоящего противника, особенно на своем поле. Прогнозируем, что и в этой встрече «янки» победят с разницей в несколько мячей. 0