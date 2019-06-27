«Ла Фиорита» — «Энгордани». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года

27 июня в первом поединке предварительного раунда Лиги Европы санмариская «Ла Фиорита» в домашнем матче сыграет с «Энгордани» из Андорры. Начало встречи — в 21:45 по мск. Прогноз на «Ла Фиорита» — «Энгордани».

«Ла Фиорита»

Клуб из городка Монтеджардино по итогам прошедшего чемпионата Сан-Марино стал серебряным призером, проиграв в финале чемпионского плей-офф «Тре Пенне».

Для «Ла Фиориты» это будет уже восьмое появление на евроарене. Что правда, все свои выступления команда прекращала на первом же этапе.

В прошлом сезоне «сине-желтые» участвовали в предварительном раунде Лиги чемпионов, где уступили гибралтарскому «Линкольн Ред Импс» (0:2), а переместившись в ЛЕ были выбиты латвийским «Спартаком» из Юрмалы (0:3 и 0:6).

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Всего за 15 матчей на евроарене 5-кратный чемпион Сан-Марино только один матч свел вничью при 14 поражениях, разница мячей во всех этих встречах — 1:47.

«Энгордани»

«Энгордани» пробился на евроарену, как победитель своего национального Кубка. В финале Кубка Андорры «трехцветные» обыграли чемпиона «Санта Колому» — 2:0.

Клуб из Эскальдес-Энгордань только в прошлом году дебютировал в еврокубках. В предварительном раунде Лиги Европы он выбил представителя Сан-Марино «Фольгоре/Фальчано».

На своем поле андоррцы победили со счетом 2:1, а в гостях сыграли вничью — 1:1. Но уже в следующем раунде были биты казахским «Кайратом», проиграв ему в двух играх — 0:3 и 1:7.

Прогноз на «Ла Фиорита» — «Энгордани»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Энгордани» — 2.35, победа «Ла Фиориты» — 2.90, ничья — 3.55.

Прогнозируем, что серебряный призер Сан-Марино на своем поле не проиграет обладателю Кубка Андорры. 0