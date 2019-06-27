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    Сможет ли «Ла Фиорита» добыть второй положительный результат на евроарене?

    «Ла Фиорита» — «Энгордани». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Ла Фиорита» — «Энгордани»
    «Ла Фиорита»
    27 июня в первом поединке предварительного раунда Лиги Европы санмариская «Ла Фиорита» в домашнем матче сыграет с «Энгордани» из Андорры. Начало встречи — в 21:45 по мск. Прогноз на «Ла Фиорита» — «Энгордани».

    «Ла Фиорита»

    Клуб из городка Монтеджардино по итогам прошедшего чемпионата Сан-Марино стал серебряным призером, проиграв в финале чемпионского плей-офф «Тре Пенне».

    Для «Ла Фиориты» это будет уже восьмое появление на евроарене. Что правда, все свои выступления команда прекращала на первом же этапе.

    В прошлом сезоне «сине-желтые» участвовали в предварительном раунде Лиги чемпионов, где уступили гибралтарскому «Линкольн Ред Импс» (0:2), а переместившись в ЛЕ были выбиты латвийским «Спартаком» из Юрмалы (0:3 и 0:6).

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    Всего за 15 матчей на евроарене 5-кратный чемпион Сан-Марино только один матч свел вничью при 14 поражениях, разница мячей во всех этих встречах — 1:47.

    «Энгордани»

    «Энгордани» пробился на евроарену, как победитель своего национального Кубка. В финале Кубка Андорры «трехцветные» обыграли чемпиона «Санта Колому» — 2:0.

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    Клуб из Эскальдес-Энгордань только в прошлом году дебютировал в еврокубках. В предварительном раунде Лиги Европы он выбил представителя Сан-Марино «Фольгоре/Фальчано».

    На своем поле андоррцы победили со счетом 2:1, а в гостях сыграли вничью — 1:1. Но уже в следующем раунде были биты казахским «Кайратом», проиграв ему в двух играх — 0:3 и 1:7.

    Прогноз на «Ла Фиорита» — «Энгордани»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Энгордани» — 2.35, победа «Ла Фиориты» — 2.90, ничья — 3.55.

    Прогнозируем, что серебряный призер Сан-Марино на своем поле не проиграет обладателю Кубка Андорры. 0

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    «Ла Фиорита» — «Энгордани». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч предварительного раунда Лиги Европы 27 июня 2019 года. Прогноз на «Ла Фиорита» — «Энгордани». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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