ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ставка на Мбаппе и Неймара не сыгралаПСЖ пытался взломать футбол деньгами, но потерпел крах Уле-Гуннар СульшерМелочь в кармане Сульшера. У «МЮ» опять проблемы на трансферном рынке Мохамед СалахКАН-2019. Пять фактов о расширенном турнире
  • 08:15
    • Все результаты первого раунда драфта НХЛ
  • 07:43
    • Сборная Чили обыграла Эквадор и досрочно вышла в 1/4 финала КА
  • 00:56
    • Египет обыграл Зимбабве в матче-открытии Кубка африканских наций
  • 00:43
    • В Минске открылись Европейские игры-2019
  • 23:43
    • Неймар не намерен готовиться к сезону с ПСЖ
  • 21:55
    • Российские рапиристки выиграли чемпионат Европы
  • 21:27
    • Румыния уверенно разобралась с Англией на молодежном Евро
    Все новости спорта

    Выйдет ли Дания в полуфинал Евро U21?

    Дания U21 — Сербия U21. Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 23 июня 2019 года

    Прогнозы на U21 Евро-2019 Прогнозы на сборную Дании Прогнозы на сборную Сербии
    Прогноз на Дания U21 — Сербия U21
    Дания занимает второе место в группе
    В воскресенье, 23 июня, в рамках молодежного чемпионата Европы-2019 группы B пройдет поединок между сборными Дании и Сербии. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз на Дания U21 — Сербия U21.
    ×
    Футбол. U21 Евро-2019. Группа B 23 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 4.40
  • 2
  • 5.50
  • Играть!
    •

    Дания U21

    Датская молодежка стартовала на полях Италии и Сан-Марино с поражения от команды Германии со счетом 1:3.

    Немцы переиграли Данию во многих компонентах и к 65-й минуте игры уже вела с разницей в три мяча, позволив размочить счет только с 11-метрового.

    Это поражение стало вторым кряду для сборной. При подготовке к континентальному турниру она также проиграла Хорватии (0:1) в товарищеской игре, но перед этим выиграв две контрольные встречи подряд.

    Тем не менее, во втором туре коллектив исправился, победив Австрию со счетом 3:1. Это позволило занимать второе место перед заключительным туром с тремя очками в активе.

    Сербия U21

    Сербская молодежь неожиданно в первом туре чемпионата Европы проиграла команде Австрии. Команда уступила со счетом 0:2, пропустив второй гол играя в меньшинстве.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    Поражением от австрийских сверстников «Белые орлы» прервали свою серию без поражений. Она состояла из шести игр, где Сербия четырежды победила и два раза сыграла вничью.

  • ПСЖ пытался взломать футбол деньгами, но потерпел крах
  • Парижанам не удалось покорить Европу только за счет громких трансферов
  • Сегодня

    • Второй тур и вовсе должен был ввергнуть балканский коллектив в депрессию, поскольку Германия победила у него со счетом 6:1. Посему теперь у него остались лишь теоретические шансы на выход в полуфинал.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53, тогда как успех номинальных гостей оценивается в 5,25, а ничья — в 4,00.

    Рекомендуем ставить на то, что Дания выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.88
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Нигерия — Бурунди
  • Сегодня в 20:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Перу — Бразилия
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боливия — Венесуэла
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Бельгия U21 — Италия U21
  • Сегодня в 22:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Испания U21 — Польша U21
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боливия — Венесуэла
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Перу — Бразилия
  • Сегодня в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч США — Тринидад и Тобаго
  • Завтра в 03:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Катар — Аргентина
  • Завтра в 22:00
    •  1.52
  • Прогноз на матч Колумбия — Парагвай
  • Завтра в 22:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Австрия U21 — Германия U21
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Поль Погба
  • Безвыходная ситуация. Продажа Погба разрушит планы Сульшера
    • 12:38 18/06/2019     Фрэнк Лэмпард
  • Новый путь для «Челси»
    • 13:20 16/06/2019     Лионель Месси
  • Не ждите от Месси чудес. Аргентине пора стать командой
    • 14:38 20/06/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Дания U21 — Сербия U21. Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 23 июня 2019 года. Прогноз на Дания U21 — Сербия U21. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
    Тоже интересно
    Легенды стали героями интернета Футбол Месси против Роналду. Ненависть как следствие технического прогрессаДве легенды футбола стали главными героями битвы фанатов в виртуальной реальности 20/06/2019 в 23:400
  • 11:23
    • «РБ Лейпциг» заинтересован в покупке хавбека ПСЖ
  • 11:09
    • Вратарь «Спартака» перенес операцию
  • 10:54
    • Ибрагимович и Руни сыграют против «Атлетико» в Матче звезд МЛС
    Леонид Федун Футбол Новые обещания. Федун вновь заговорил о передаче «Спартака» болельщикамМосковский клуб должен стать народным в 2023 году 20/06/2019 в 18:570
  • Экспресс дня

  • Что принесет развязка в группе А на Кубке Америки?
  • 2.88
    •
  • 10:38
    • Подколзин: Хочется попробовать себя в НХЛ, выиграть что-то с «Ванкувером»
  • 10:21
    • Защитник «Ромы» согласовал контракт с «Наполи»
  • 10:06
    • Филиппо Индзаги возглавит клуб серии Б
    Лионель Месси Футбол Не ждите от Месси чудес. Аргентине пора стать командой«Бело-голубые» рискуют не выйти в четвертьфинал Кубка Америки 20/06/2019 в 14:380
  • 08:47
    • Сборная России обыграла Германию в Лиге наций
  • 08:31
    • Де Лигт может перейти в «Ювентус»
  • 08:00
    • Гондурас проиграл Кюрасао на Золотом кубке КОНКАКАФ
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 5000
  • рублей
    новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие