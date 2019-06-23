Дания U21 — Сербия U21. Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 23 июня 2019 года

В воскресенье, 23 июня, в рамках молодежного чемпионата Европы-2019 группы B пройдет поединок между сборными Дании и Сербии. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз на Дания U21 — Сербия U21.

Дания U21

Датская молодежка стартовала на полях Италии и Сан-Марино с поражения от команды Германии со счетом 1:3.

Немцы переиграли Данию во многих компонентах и к 65-й минуте игры уже вела с разницей в три мяча, позволив размочить счет только с 11-метрового.

Это поражение стало вторым кряду для сборной. При подготовке к континентальному турниру она также проиграла Хорватии (0:1) в товарищеской игре, но перед этим выиграв две контрольные встречи подряд.

Тем не менее, во втором туре коллектив исправился, победив Австрию со счетом 3:1. Это позволило занимать второе место перед заключительным туром с тремя очками в активе.

Сербия U21

Сербская молодежь неожиданно в первом туре чемпионата Европы проиграла команде Австрии. Команда уступила со счетом 0:2, пропустив второй гол играя в меньшинстве.

Поражением от австрийских сверстников «Белые орлы» прервали свою серию без поражений. Она состояла из шести игр, где Сербия четырежды победила и два раза сыграла вничью.

Второй тур и вовсе должен был ввергнуть балканский коллектив в депрессию, поскольку Германия победила у него со счетом 6:1. Посему теперь у него остались лишь теоретические шансы на выход в полуфинал.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53, тогда как успех номинальных гостей оценивается в 5,25, а ничья — в 4,00.

Рекомендуем ставить на то, что Дания выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0