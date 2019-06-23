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    Выиграет ли Германия свою группу на Евро U21?

    Австрия U21 — Германия U21. Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 23 июня 2019 года

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    Прогноз на Австрия U21 — Германия U21
    Германия уже 14 матчей не знает поражений
    В воскресенье, 23 июня, в рамках молодежного чемпионата Европы-2019 группы B пройдет поединок между сборными Австрии и Германии. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз на Австрия U21 — Германия U21.
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    Футбол. U21 Евро-2019. Группа B 23 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.20
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.48
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    Австрия U21

    Молодежная сборная Австрии на этом турнире стартовала с победы над командой Сербии, одолев балканцев — 2:0.

    В приблизительно равной игре коллектив смог открыть счет в конце первой половины матча, а после удаления у соперника на 75-й минуте встречи, закрепил свой успех, почти сразу забив второй мяч.

    Тем не менее, уже во втором туре команда потерпела поражение от Дании — 1:3. Примечательно, что равный счет 1:1 держался до 77-й минуты.

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    В отборочном турнире Австрия заняла только второе место в своей группе, пропустив вперед себя Сербию. И в финальную часть она пробилась через матчи плей-офф, где переиграла сборную Греции, победив два раза по 1:0.

    Германия U21

    Молодежная сборная Германии, ставшая победителем Евро-2017, в первом туре этого розыгрыша континентального первенства нанесла поражение команде Дании со счетом 3:1.

    «Бундестим» не испытал особых проблем в игре с датчанами, переиграв своего оппонента по всем компонентам и позволил размочить результат только после 3:0, и то с пенальти.

    В следующем туре коллектив поиздевался над сербскими оппонентами — 6:1. Благодаря таким результатам он занимает первое место в группе перед заключительным туром.

    Победой над Данией немцы продлили свою беспроигрышную серию до 14-ти матчей. В 12-ти встречах они выиграли и две закончили вничью.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом номинальных гостей, коэффициент на победу которых равен 1,47, тогда как успех номинальных хозяев поля оценивается в 5,50, а ничья — в 4,33.

    Рекомендуем ставить на то, что Германия выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0

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    Австрия U21 — Германия U21. Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 23 июня 2019 года. Прогноз на Австрия U21 — Германия U21. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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