Бельгия U21 — Италия U21. Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч чемпионата Европы-2019 U21 22 июня 2019 года

В субботу, 22 июня, в рамках молодежного чемпионата Европы-2019 группы A пройдет поединок третьего тура между сборными Бельгии и Италии. Начало игры — в 22:00 мск. Прогноз на Бельгия U21 — Италия U21.

Бельгия U21

Бельгия также стала победителем своей отборочной группы. Она обогнала в турнирной таблице Швецию, Турцию, Венгрию, Кипр и Мальту.

Команда теряла очки в двух встречах из десяти, ни разу не проиграв. Вничью завершились домашние поединки против Турции (0:0) и Швеции (1:1).

На старте финальной части Евро случилась неудача, когда подопечных Йохана Валема обыграли хозяева первенства Польша (2:3).

После этого команда также проиграла Испании (1:2), и теперь имеет мизерные шансы на выход в полуфинал, даже если победит.

Италия U21

Сборная Италии на правах хозяйки турнира не принимала участия в отборочном цикле.

Все это время она проводила исключительно контрольные поединки. Из за данный период набралось 17, в которых команда выиграла меньше половины — семь, проиграв шесть.

На старте же первенства ею был повержена Испания с результатом 3:1. Но после этого подопечные Луиджи Ди Бьяджо проиграли Польше (0:1).

Все прогнозы на футбол

Чтобы рассчитывать на выход в полуфинал коллективу важно победить в заключительном туре.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев турнира, коэффициент на победу которых равен 1,33, тогда как успех соперника оценивается в 7,00, а ничья — в 5,00.

Рекомендуем ставить на то, что Италия выиграет, и обе команды забьют за 2,60. 0