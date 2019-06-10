Испания — Швеция. Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч квалификации Евро-2020 10 июня 2019 года

В понедельник, 10 июня, сборная Испании в Мадриде примет национальную команду Швеции в матче 4-го тура отборочного турнира Евро-2020. Начало игры на «Сантьяго Бернабеу» — в 21:45 по мск. Прогноз на Испания — Швеция.

Испания

После провала на ЧМ-2018 Испания попала в непростую группу в Лиге наций, где ее соперниками стали хорваты и англичане. В первом круге удалось победить и Англию (2:1) и Хорватию (6:0).

Но дальше все перевернулось с ног на голову и во втором круге были зафиксированы поражения — оба раза по 2:3. В итоге испанцы стали вторыми, уступив Англии 1 балл и не вышли в полуфинал.

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Перед стартом отбора Евро-2020 подопечные Луиса Энрике в товарищеском поединке встретились с боснийцами и победили со счетом 1:0.

Стартовать в отборе на Евро-2020 легко тоже не вышло. Игра с Норвегией в марте завершилась победой (2:1), однако взять три очка удалось лишь благодаря пенальти.

Во втором туре Испания в марте же выиграла на выезде у Мальты 0:2. В гостевом матче с Фарерскими островами в третьем туре «Фурия Роха» разгромила соперника, но не удержала ворота сухими — 4:1.

В результате, Испания с 9 очками возглавляет таблицу группы F, на 2 очка опережая Швецию. У иleotq третьей Румынии 4 балла.

Швеция

После ЧМ-2018 «сине-желтые» удачно выступили в Лиге наций, повысившись в классе. В одной компании с Россией и Турцией, скандинавы заработали семь очков, опередив только по дополнительным показателям россиян.

Начало группового турнира вышло не очень — домашнее поражение от Турции — 2:3 и ничья с Россией — 0:0). Затем подопечные Янне Андерссона обыграли своих оппонентов (1:0 и 2:0), и теперь будут играть в Лиге А.

Также Швеция после ЧМ-2018 провела две контрольные встречи, уступив Австрии (0:2) и сыграв вничью со Словакией (1:1).

Стартовали шведы в текущей квалификации Евро с домашней победы над сборной Румынии (2:1). Во втором туре Швеция на выезде сыграла вничью с Норвегией (3:3), ведя 3:0 и упустив победу за секунды до конца встречи.

В последнем матче команда Швеции разгромила на своем поле Мальту со счетом 3:0, и с 7 очками заняла второе место в группе F.

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Шведы трижды встречались с испанцами в 2008 году — в квалификации Евро-2008 они обменялись домашними победами (скандинавы победили 2:0, испанцы — 3:0). В финальном раунде Испания вырвала победу со счетом 2:1 на последних минутах.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа Испании — 1.25, победа Швеции — 12.75, ничья — 5.75.

Победная серия играющих дома испанцев составляет 4 матча и прогнозируем, что она продлится победой над Швецией.

Скандинавы вряд ли будут отсиживаться в обороне и постараются забить. Встреча вряд ли будет настолько результативной, как в Норвегии, но интересны варианты ТБ 2,5 за 1,80 и «Обе забьют» за 2,50. 0