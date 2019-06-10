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    Кто окажется на дне?

    Латвия — Словения. Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч квалификации Евро-2020 10 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Словении
    Прогноз на Латвия — Словения
    Словения девять матчей не знает побед
    В понедельник, 10 июня, сборная Латвии на своем поле примет команду Словении в рамках квалификации Евро-2020. Встреча группы G, которая пройдет в Риге, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Латвия — Словения.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа G 10 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.20
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 1.62
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    Латвия

    Латвия идет на последнем месте в квартете G и не может выиграть уже 11 матчей подряд. В предыдущих трех поединках команда потерпела поражения.

    До этого было две ничьи кряду — с Андоррой 0:0 и Казахстаном 1:1. Еще раньше прибалтийцы дважды уступили грузинам (0:3 и 0:1), снова сыграли вничью с Андоррой и Казахстаном, а также не смогли обыграть Литву (1:1) и проиграли Азербайджану 1:3.

    Все прогнозы на Евро-2020

    Те самые три кряду неудачи случились как раз в отборе на Евро-2020. В первых двух турах подопечные Славии Стояновича уступили на выезде Северной Македонии и Польше, а в минувшую пятницу дома — Израилю.

    Словения

    Словения расположилась в группе чуть выше соперника, ведь у нее на два очка больше. Гости дважды сыграли вничью с одинаковым результатом 1:1 в противостояниях с Израилем и Северной Македонией.

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    В случае поражения сборная опустится на последнее место, а если все же коллективу удастся взять три балла, то у него появится возможность обойти Австрию, которая впереди всего на один пункт.

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  • 03/06/2019

    • В девяти последних выступлениях балканцы не знают побед. Поражение в минувшую пятницу от Австрии (0:1) покончило серию из пяти кряду поединков во всех турнирах с результатом 1:1.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,60, тогда как успех хозяев поля оценивается в 6,00, а ничья — в 3,70.

    Рекомендуем ставить на то, что Словения выиграет, и обе команды забьют за 4,33. 0

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    Латвия — Словения. Прогноз (к. 4.33) и ставки на матч квалификации Евро-2020 10 июня 2019 года. Прогноз на Латвия — Словения. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.33
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