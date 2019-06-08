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    Шотландия возьмет три очка в домашней игре с Кипром

    Шотландия — Кипр. Прогноз и ставки (к. 1.55) на матч квалификации Евро-2020 8 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020
    Прогноз на Шотландия — Кипр
    Джонни Расселл
    В субботу, 8 июня, сборная Шотландии на своем поле примет национальную команду Кипра в третьем туре отборочного турнира Евро-2020. Встреча группы I, которая пройдет в Глазго, начнется в 21:45 по мск. Прогноз на Шотландия — Кипр.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 08 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.50
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 7.20
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    Шотландия

    «Тартановая армия» удачно выступила в Лиге наций, поднявшись по итогам турнира дивизионом выше. В одной компании с Израилем и Албанией она выиграла в трех матчах из четырех и заняла первое место в своей группе.

    С израильтянами сборная Шотландии обменялась домашними викториями (3:2 и 1:2), а албанский коллектив она одолела в двух встречах (2:0 и 4:0).

    Старт квалификацию к Евро-2020 шотландцы провели крайне неудачно, крупно проиграв не самому сильному Казахстану на его поле со счетом 0:3. После этого поражения на тренерском мостике произошла смена наставника. Стив Кларк пришел на смену уволенному Алексу Маклишу.

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  • 27/03/2019

    • Во втором туре розыгрыша «горцы» прогнозируемо легко одолели Сан-Марино (2:0) на его территории и с тремя очками идут на пятыми в своей группе, но такое же количество баллов имеют и команды со второго по четвертое место.

    Кипр

    Киприоты неудачно выступили в первом розыгрыше Лиги наций. По итогам турнира они опустились из Лиги С в Лигу Д.

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    В квартете с Норвегией, Болгарией и Словенией они с пятью очками заняли третье место, но как худшая команда третьих строк опустилась дивизионом ниже.

    В отборе к Евро-2020 островитяне стартовали с домашнего разгрома над Сан-Марино (5:0), но во втором туре они были повержены Бельгией на своей территории со счетом 0:2.

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    Сборная Кипра с тремя очками, как еще и у четырех команд, находится на четвертой позиции в группе I, отставая от первой строки на три балла.

    В последний раз эти команды играли между собой в 2011 году в товарищеском матче. И тогда шотландцы взяли верх над киприотами в гостях со счетом 2:1.

    Прогноз на Шотландия — Кипр

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение сборной Шотландии. На их победу предлагают — 1.55.

    На победу Кипра дают — 7.90, ничья оценена — в 4.15.

    Шотландия на своем поле представляет грозную силу, доставляя проблемы даже топ-командам. Считаем, что Кипр в родных пенатах «горцы» смогут одолеть.

    И, скорее всего, «тартановая армия» сможет забить больше одного гола. 0

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    Шотландия — Кипр. Прогноз и ставки (к. 1.55) на матч квалификации Евро-2020 8 июня 2019 года. Прогноз на Шотландия — Кипр. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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