Исландия — Албания. Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 8 июня

В субботу, 8 июня, сборная Исландии на своем поле примет команду Албании в рамках квалификации Евро-2020. Встреча группы H, которая пройдет в Рейкьявике, начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на Исландия — Албания.

Исландия

В турнирной таблице группы H сборная Исландии занимает третье место, имея на своем счету три набранных очка.

Команда Эрика Хамрена начала отборочный турнир с выездной победы над сборной Андорры (2:0).

После этого «викинги» на «Стад де Франс» потерпели крупное поражение от лидера группы сборной Франции (0:4).

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В лазарете сборной Исландии находятся форвард «Ростова» Бьёрн Бергманн Сигюрдарсон и защитник «Левски» Хоульмар Эйёульфссон.

Албания

Футболисты сборной Албании расположились на четвертой строчке в турнирной таблице с тремя набранными очками.

Подопечные Эдоардо Рейи в первом туре отбора на своем поле проиграли команде Турции (0:2).

После этого «горные орлы» отправились в гости к Андорре, которую победили без особых проблем (3:0).

Среди албанских игроков после травм восстанавливаются Эгзон Бинаку, Ледиан Мемушай и Анди Лиля.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Исландии — 1.68, победа сборной Албании — 6.00, ничья — 3.80.

Для обеих сборных эта встреча может стать определяющей, ведь победитель с большой долей вероятности поборется с Турцией за вторую путевку на Евро-2020, в то время как Франция вряд ли кому-то отдаст свое лидерство.

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«Викингам» сейчас тяжело, ведь они одержали всего одну победу в 19 последних матчах. В ближайшие дни они примут Албанию и Турцию, и их цель — шесть набранных очков.

Албания в течение последних лет прогрессировала, но поражения в Лиге наций от Шотландии и Израиля показали, что она еще далека от совершенства.

Гости способны создать проблемы хозяевам в Рейкьявике, но, скорее всего, подопечные Эрика Хамрена все же выиграют. Наш прогноз — «победа сборной Исландии и тотал больше 1,5» за 2.38.

Еще один вариант — «индивидуальный тотал сборной Исландии больше 1,5» за 1.95. Забив лишь один гол, хозяевам будет сложно рассчитывать на успех. 0