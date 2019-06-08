Исландия — Албания. Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 8 июня

Исландия
В турнирной таблице группы H сборная Исландии занимает третье место, имея на своем счету три набранных очка.
Команда Эрика Хамрена начала отборочный турнир с выездной победы над сборной Андорры (2:0).
После этого «викинги» на «Стад де Франс» потерпели крупное поражение от лидера группы сборной Франции (0:4).
В лазарете сборной Исландии находятся форвард «Ростова» Бьёрн Бергманн Сигюрдарсон и защитник «Левски» Хоульмар Эйёульфссон.
Албания
Футболисты сборной Албании расположились на четвертой строчке в турнирной таблице с тремя набранными очками.
Подопечные Эдоардо Рейи в первом туре отбора на своем поле проиграли команде Турции (0:2).
После этого «горные орлы» отправились в гости к Андорре, которую победили без особых проблем (3:0).
Среди албанских игроков после травм восстанавливаются Эгзон Бинаку, Ледиан Мемушай и Анди Лиля.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Исландии — 1.68, победа сборной Албании — 6.00, ничья — 3.80.
Для обеих сборных эта встреча может стать определяющей, ведь победитель с большой долей вероятности поборется с Турцией за вторую путевку на Евро-2020, в то время как Франция вряд ли кому-то отдаст свое лидерство.
«Викингам» сейчас тяжело, ведь они одержали всего одну победу в 19 последних матчах. В ближайшие дни они примут Албанию и Турцию, и их цель — шесть набранных очков.
Албания в течение последних лет прогрессировала, но поражения в Лиге наций от Шотландии и Израиля показали, что она еще далека от совершенства.
Гости способны создать проблемы хозяевам в Рейкьявике, но, скорее всего, подопечные Эрика Хамрена все же выиграют. Наш прогноз — «победа сборной Исландии и тотал больше 1,5» за 2.38.
Еще один вариант — «индивидуальный тотал сборной Исландии больше 1,5» за 1.95. Забив лишь один гол, хозяевам будет сложно рассчитывать на успех. 0