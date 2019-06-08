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    Помогут ли сборной Исландии родные стены?

    Исландия — Албания. Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 8 июня

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Исландии Прогнозы на сборную Албании
    Прогноз на Исландия — Албания
    Эрик Хамрен
    В субботу, 8 июня, сборная Исландии на своем поле примет команду Албании в рамках квалификации Евро-2020. Встреча группы H, которая пройдет в Рейкьявике, начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на Исландия — Албания.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа H 08 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.67
  • X
  • 3.70
  • 2
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    Исландия

    В турнирной таблице группы H сборная Исландии занимает третье место, имея на своем счету три набранных очка.

    Команда Эрика Хамрена начала отборочный турнир с выездной победы над сборной Андорры (2:0).

    После этого «викинги» на «Стад де Франс» потерпели крупное поражение от лидера группы сборной Франции (0:4).

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    В лазарете сборной Исландии находятся форвард «Ростова» Бьёрн Бергманн Сигюрдарсон и защитник «Левски» Хоульмар Эйёульфссон.

    Албания

    Футболисты сборной Албании расположились на четвертой строчке в турнирной таблице с тремя набранными очками.

    Подопечные Эдоардо Рейи в первом туре отбора на своем поле проиграли команде Турции (0:2).

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    После этого «горные орлы» отправились в гости к Андорре, которую победили без особых проблем (3:0).

    Среди албанских игроков после травм восстанавливаются Эгзон Бинаку, Ледиан Мемушай и Анди Лиля.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа сборной Исландии — 1.68, победа сборной Албании — 6.00, ничья — 3.80.

    Для обеих сборных эта встреча может стать определяющей, ведь победитель с большой долей вероятности поборется с Турцией за вторую путевку на Евро-2020, в то время как Франция вряд ли кому-то отдаст свое лидерство.

    Все прогнозы на футбол

    «Викингам» сейчас тяжело, ведь они одержали всего одну победу в 19 последних матчах. В ближайшие дни они примут Албанию и Турцию, и их цель — шесть набранных очков.

    Албания в течение последних лет прогрессировала, но поражения в Лиге наций от Шотландии и Израиля показали, что она еще далека от совершенства.

    Гости способны создать проблемы хозяевам в Рейкьявике, но, скорее всего, подопечные Эрика Хамрена все же выиграют. Наш прогноз — «победа сборной Исландии и тотал больше 1,5» за 2.38.

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал сборной Исландии больше 1,5» за 1.95. Забив лишь один гол, хозяевам будет сложно рассчитывать на успех. 0

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    Исландия — Албания. Прогноз и ставки на матч квалификации Евро-2020 8 июня. Прогноз на Исландия — Албания. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.38
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