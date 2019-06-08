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    Продолжит ли Бельгия побеждать?

    Бельгия — Казахстан. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч квалификации Евро-2020 8 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Бельгии
    Прогноз на Бельгия — Казахстан
    Бельгия выиграла оба стартовых матча в отборе
    В субботу, 8 июня, сборная Бельгии на своем поле примет команду Казахстана в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча группы I, которая пройдет в Брюсселе, начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Бельгия — Казахстан.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа I 08 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.02
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  • 18.50
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    Бельгия

    Сборная Бельгии удачно стартовала в квалификации на Евро-2020. В первом поединке коллектив принимал Россию и победил со счетом 3:1.

    Успех пришел к команде и во втором туре отбора. В выездном матче против Кипра она выиграла 2:0, и оба своих мяча забила еще когда минутная стрелка не отсчитала и трети часа.

    «Красные Дьяволы» отлично выступили на прошлогоднем чемпионате мира в России. Там они поочередно обыграли Панаму (3:0), Тунис (5:2), Англию (1:0), Японию (3:2) и Бразилию (2:1).

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    Казахстан

    Осенью Казахстан не лучшим образом выступил в Лиге наций, заняв второе место в группе дивизиона D, но одержав в шести матчах только одну победу — над Андоррой (4:0) дома.

    На выезде казахстанцы обыграть Андорру не сумели (1:1). Оба матча против Латвии также завершились со счетом 1:1, а победителю группы Грузии они дважды проиграли — 0:2 и 1:2.

    В итоге сборная набрала шесть очков, тогда как Грузия — 16.

    Отбор сборная начали с неожиданной крупной домашней победы над Шотландией со счетом 3:0. Тем не менее, уже в следующей игра ее на выезде разбила Россия — 0:4.

    Прогноз

    Букмекеры считают хозяев поля безоговорочным фаворитом, коэффициент на победу которых равен 1,02, тогда как успех гостей оценивается в 71,00, а ничья — в 21,00.

    Рекомендуем ставить на то, что Бельгия выиграет, и в матче будет забито пять или более голов за 2,05. 0

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    Бельгия — Казахстан. Прогноз (к. 2.05) и ставки на матч квалификации Евро-2020 8 июня 2019 года. Прогноз на Бельгия — Казахстан. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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