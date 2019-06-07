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    Наберет ли Чехия первые очки в отборе на Евро-2020?

    Чехия — Болгария. Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч квалификационного раунда Евро-2020 7 июня 2019 года

    Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Чехии
    Прогноз на Чехия — Болгария
    Чехия идет на последнем месте в группе
    В Праге на стадионе «Дженерали Арена» состоится поединок 3 тура квалификационного раунда Евро 2020 между сборными Чехии и Болгарии. Начало матча в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Чехия — Болгария.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа A 07 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.55
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 6.50
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    Чехия

    Чехия сейчас переживает омоложение состава и безболезненным процесс точно назвать нельзя. Осенью в команде сменился тренер, но это не сильно ей помогло.

    Сборная завершила 2018 год выездным поражением от Украины (0:1) в рамках Лиги Наций, гостевой победой над Польшей (1:0) в товарищеском матче и домашней победой над Словакией (1:1) в Лиге Наций.

    Все прогнозы на Евро-2020

    В новом году подопечные Ярослава Шилхавы пока только терпят неудачи. В стартовом туре отбора на Евро-2020 они были разгромлены на выезде Англией (0:5), из-за чего занимают последнее место в группе.

    После этого коллектив провел еще один поединок — контрольный против Бразилии, и проиграл 1:3.

    Болгария

    Совсем недавно сборная Болгарии принимала участие в Лиге наций и в своей группе команда заняла второе место. Из шести матчей было выиграно три, дважды фиксировалась ничья и один раз коллектив проиграл.

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    В предыдущих четырех поединках он не потерпел ни одного поражения, хотя ни разу и не выиграла. Примечательно, что все эти игры завершились с одинаковым счетом 1:1.

    Сборная стартовала в европейской квалификации, приняв Черногорию, и сыграла матч вничью 1:1. Во втором туре отбора подопечные Петара Губчева с аналогичным результатом закончили поединок против Косово (1:1) в гостях.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех гостей оценивается в 6,00, а ничья — в 3,90.

    Рекомендуем ставить на то, что Чехия выиграет, и обе команды забьют за 4,00. 0

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    Чехия — Болгария. Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч квалификационного раунда Евро-2020 7 июня 2019 года. Прогноз на Чехия — Болгария. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
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