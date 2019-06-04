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    Смогут ли американцы сотворить сенсацию?

    Франция U20 — США U20. Прогнозы и ставки на матч молодежного чемпионата мира по футболу 4 июня

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на сборную США
    Прогноз на Франция U20 — США U20
    Тимоти Веа
    Во вторник, 4 июня, сборная Франции U20 сыграет с командой США U20 в рамках 1/8 финала молодежного чемпионата мира по футболу. Встреча, которая пройдет в Быдгоще, начнется в 18:30 по московскому времени. Прогноз на Франция U20 — США U20.
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    Футбол. U20 ЧМ-2019. 1/8 финала 04 Июня 2019 года Коэффициенты на матч
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    Франция U20

    Сборная Франции пока подтверждает статус фаворита молодежного чемпионата мира. На групповом этапе она одержала три победы и заняла первое место в группе E.

    В первом туре подопечные Бернара Диомеда обыграли Саудовскую Аравию (2:0), которая практически весь матч провела в меньшинстве из-за удаления.

    Затем «ле блё» расправились с командой Панамы (2:0), а напоследок одолели сборную Мали (3:2).

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    Пока лучшим бомбардиром сборной Франции является форвард «Лиона» Амин Гуири, на счету которого два точных удара.

    США U20

    Сборная США тоже входила в число главных претендентов на триумф в Польше, где проходит молодежный чемпионат мира.

    Впрочем, уже в первом туре группового этапа американцы потерпели поражение от Украины (1:2), загнав себя в угол.

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    И все же последующие победы над Нигерией (2:0) и Катаром (1:0) позволили подопечным Таба Рамоса стать вторыми в группе D.

    У сборной США лучшим бомбардиром является представитель «Ганновера» Себастьян Сото, также забивший два гола.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество европейцам: победа сборной Франции — 1.46, победа сборной США — 7.30, ничья — 3.90.

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    Нет ничего удивительного в таких раскладах, ведь многие эксперты изначально предрекали подопечным Бернара Диомеда триумф на мировом первенстве.

    Впрочем, на молодежном уровне нередки сенсации, да и на групповом этапе «ле блё» не имели подавляющего преимущества ни в одной встрече.

    У американцев тоже вполне боеспособный коллектив, который, как нам кажется, способен побороться за выход в четвертьфинал.

    Мы бы присмотрелись к ставкам «победа сборной США с форой +1» за 2.08 и «обе команды забьют» за 2.15. 0

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    Франция U20 — США U20. Прогнозы и ставки на матч молодежного чемпионата мира по футболу 4 июня. Прогноз на Франция U20 — США U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.08
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