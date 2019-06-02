«Даллас» — «Сиэтл Саундерс». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч регулярного чемпионата MLS 2 июня 2019 года

В воскресенье, 2 июня, в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Даллас» на своем поле сыграет с «Сиэтл Саундерс». Начало игры — в 03:00 по мск. Прогноз на «Даллас» — «Сиэтл Саундерс».

«Даллас»

«Даллас» идет на седьмом месте в Западной конференции. В 14 поединках регулярного чемпионата «быки» набрали 18 очков и опережают зону не плей-офф всего лишь на один балл.

На данный моменту у «обручей» 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой они дважды сыграли вничью и четыре встречи проиграли.

Мировые пришлись на домашние матчи с «Сан-Хосе» (0:0) и ФК «Лос-Анджелес» (1:1). Поражения состоялись от «Хьюстон Динамо» и «Ванкувера» (по 1:2), и ФК «Лос-Анджелес» (0:2) на выезде, а также от «РБ Нью-Йорк» (1:3) на своем поле.

В семи домашних поединках текущей регулярки «Даллас» добыл три победы, столько же ничейных результатов и раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 9:7.

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«Красно-бело-синим» в этом поединке не помогут ряд игроков, которые отправились с молодежкой на чемпионат мира.

«Сиэтл Саундерс»

«Жители залива» в Восточной конференции после 14 матчей расположились на третьей строке, имея в своем активе 26 очков и отставание в восемь баллов от первой позиции.

Гостевым поражением от «Канзас Сити» (2:3) в последнем туре, «Сиэтл» прервал свою 6-матчевую беспроигрышную серию, где команда четыре встречи закончила вничью и в двух играх победила.

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Обыграл «Саундерс» «Хьюстон Динамо» (1:0) и «Орландо Сити» (2:1) на своей территории. Поделил очки с «Сан-Хосе» (2:2) и «Лос-Анджелесом» (1:1) дома, а также с «Миннесотой» (1:1) и «Филадельфией» (0:0) в гостях.

«Сиэтл Саундерс» в текущем сезоне МЛС на выезде выиграл только один матч из шести. Еще было три ничьи и два поражения, разница мячей — 8:10.

В минувшем сезоне команды обменялись домашними победами. «Даллас» дома выиграл со счетом 3:0, в Сиэтле хозяева взяли реванш — 2:1.

Прогноз на «Даллас» — «Сиэтл Саундерс»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Далласа» — 2.25, победа «Сиэтл Саундерс» — 3.25, ничья — 3.35.

Прогнозируем, что «быки», которые на своей арене представляют грозную силу, смогут прервать свою серию без побед. 0