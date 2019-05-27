Катар U20 — Украина U20. Прогноз (к. 1.80) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 27 мая 2019 года

Свой второй поединок на молодежном мундиале 2019 года проведут сборные команды Катара и Украины. Матч начнется в 19:00 и пройдет на арене «Тихий Сити» в городе Тыхы. Прогноз на Катар U20 — Украина U20.

Катар U20

Сборная Катара поставила себя в тяжелое положение, проиграв Нигерии со счетом 0:4 в прошлом туре. Таким образом, команда занимает последнее 4 место с разницей мячей -4. Соответственно второе поражение кряду сделает выход в плей-офф невозможным, если только сборная США не пропустит больше, чем «бордовые».

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Это уже 4 поражение кряду, если считать 3 летних матча в рамках турнира COTIF. Сухая серия катарцев продолжается вторую игру. Короче говоря, дела у коллектива из Катара идут не очень.

В последний раз на молодежном ЧМ сборная Катара U20 выступала в 2015 году. Тогда она не вышла с группы, проиграв все 3 встречи.

Украина U20

Украина подтвердила статус фаворита группы. Сборная выиграла у американцев со счетом 2:1. Пока что такой результат позволяет команде быть лишь на второй позиции, однако в следующей игре у подопечных Александра Петракова есть все шансы одержать вторую победу кряду и тем самым, возможно, выйти в лидеры группы D.

«Желто-синие» имеют хороший состав, который укомплектован талантами из «Шахтера» и «Динамо». Эта молодежь демонстрирует отличный футбол и доказывает, что она не боится серьезных соперников. До старта турнира сборная Украины U20 обыгрывала молодежки Уругвая (1:2) и Южной Кореи (0:1). Теперь жертвой стала команда США.

Для украинцев это четвертый мировой форум. На прошлых трех коллектив выходил из группы, однако спотыкался в 1/8 финала. Еще одна победа позволит «двухцветным» приблизиться к выходу в плей-офф.

Прогноз

7.10 и 1.41 — вот такие коэффициенты были предложены букмекерами в преддверии этого противостояния. На ничью установлен коэфф 4.90.

В игре с американцами сборная Украины не дала особо разгуляться сопернику. Команда первой открыла счет и даже после пропущенного под конец первого тайма мяча, она быстро ответила в начале второй половины, доведя поединок до победного конца.

США сильный соперник и если ему залетело 2 гола, то Катару может влететь больше. Прогноз — ИТ 2 больше 2 за 1.80. 0