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    Как завершится прощальный матч Аллегри в «Ювентусе»?

    «Сампдория» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 26 мая 2019 года

    Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Ювентус Прогнозы на Сампдорию
    Прогноз на «Сампдория» — «Ювентус»
    Массимилиано Аллегри
    В воскресенье, 26 мая, «Сампдория» будет принимать на своем поле «Ювентус» в рамках 38-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Сампдория» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 26 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Сампдория»

    Генуэзцы заканчивают сезон шестиматчевой серией без побед. В конце апреля они были на выезде разгромлены «Болоньей» 90:1) и на своем поле уступили «Лацио» (1:2).

    Май начался с результативной выездной ничьей с «Пармой» (3:3), после чего подопечные Марко Джампаоло дома проиграли «Эмполи» (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    В последнем матче «Сампдория» в гостях разошлась миром с «Кьево» (0:0) и с 50 очками занимает 9- место в таблице Серии А, на котором останется при любом исходе матча.

    Разница мячей 58-51, лучший бомбардир с 26 голами — Фабио Куальярелла. В лазарете команды нападающий Маноло Габбьядини.

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    • В первом круге «Сампдория» уступила в Турине 1:2. В прошлом сезоне на выезде генуэзцы проиграли 0:3, а дома победили 3:2.

    «Ювентус»

    Туринский клуб, досрочно оформивший чемпионство и вылетевший из Лиги чемпионов еще в четвертьфинале, концовку сезона проводит расслаблено.

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    Последнюю победу «Юве» одержал в конце апреля, обыграв дома «Фиорентину» (2:1), после чего выдал четырехматчевую безвыигрышную серию.

    Со счетом 1:1 туринцы сыграли сначала в Милане с «Интером», а затем дома в дерби с «Торино», в обоих матчах уйдя от поражения.

    Календарь и таблица Серии А

    В гостевом матче с «Ромой» подопечные Аллегри уступили со счетом 0:2, а в последнем матче на своем поле ушли от поражения в матче с «Аталантой» — 1:1.

    С 90 очками «Юве» возглавляет таблицу. Разница мячей 70-28, лучший бомбардир с 21 голом — Криштиану Роналду, еще 9 голов забил Марио Манджукич.

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    • Впрочем, Роналду не сыграет с «Сампдорией», как и основной голкипер Войцех Щенсный. Ворота туринской команды будет защищать Карло Пинсольо.

    Также в стартовом составе ожидаются Мартин Касерес, Даниэле Ругани, Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Хуан Куадрадо, Эмре Джан, Родриго Бентанкур, Матеус Перейра, Пауло Дибала и Мойзе Кин.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом матча. На победу команды гостей в основное время дается коэффициент 2,15, тогда как на ничью — 3,55, а на успех «Сампдории» — 3,20.

    Туринцы заканчивают сезон вполноги, несколько раз уйдя от поражения на последних минутах. Хотя у «Сампдории» нет турнирной мотивации, «Ювентус» может потерять очки в Генуе.

    Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,45. 0

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    «Сампдория» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 26 мая 2019 года. Прогноз на «Сампдория» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65
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