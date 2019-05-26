«Сампдория» — «Ювентус». Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии 26 мая 2019 года

В воскресенье, 26 мая, «Сампдория» будет принимать на своем поле «Ювентус» в рамках 38-го тура итальянской Серии А. Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на «Сампдория» — «Ювентус».

«Сампдория»

Генуэзцы заканчивают сезон шестиматчевой серией без побед. В конце апреля они были на выезде разгромлены «Болоньей» 90:1) и на своем поле уступили «Лацио» (1:2).

Май начался с результативной выездной ничьей с «Пармой» (3:3), после чего подопечные Марко Джампаоло дома проиграли «Эмполи» (1:2).

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В последнем матче «Сампдория» в гостях разошлась миром с «Кьево» (0:0) и с 50 очками занимает 9- место в таблице Серии А, на котором останется при любом исходе матча.

Разница мячей 58-51, лучший бомбардир с 26 голами — Фабио Куальярелла. В лазарете команды нападающий Маноло Габбьядини.

В первом круге «Сампдория» уступила в Турине 1:2. В прошлом сезоне на выезде генуэзцы проиграли 0:3, а дома победили 3:2.

«Ювентус»

Туринский клуб, досрочно оформивший чемпионство и вылетевший из Лиги чемпионов еще в четвертьфинале, концовку сезона проводит расслаблено.

Последнюю победу «Юве» одержал в конце апреля, обыграв дома «Фиорентину» (2:1), после чего выдал четырехматчевую безвыигрышную серию.

Со счетом 1:1 туринцы сыграли сначала в Милане с «Интером», а затем дома в дерби с «Торино», в обоих матчах уйдя от поражения.

Календарь и таблица Серии А

В гостевом матче с «Ромой» подопечные Аллегри уступили со счетом 0:2, а в последнем матче на своем поле ушли от поражения в матче с «Аталантой» — 1:1.

С 90 очками «Юве» возглавляет таблицу. Разница мячей 70-28, лучший бомбардир с 21 голом — Криштиану Роналду, еще 9 голов забил Марио Манджукич.

Впрочем, Роналду не сыграет с «Сампдорией», как и основной голкипер Войцех Щенсный. Ворота туринской команды будет защищать Карло Пинсольо.

Также в стартовом составе ожидаются Мартин Касерес, Даниэле Ругани, Джорджо Кьеллини, Маттиа Де Шильо, Хуан Куадрадо, Эмре Джан, Родриго Бентанкур, Матеус Перейра, Пауло Дибала и Мойзе Кин.

Прогноз

Букмекеры считают «Ювентус» фаворитом матча. На победу команды гостей в основное время дается коэффициент 2,15, тогда как на ничью — 3,55, а на успех «Сампдории» — 3,20.

Туринцы заканчивают сезон вполноги, несколько раз уйдя от поражения на последних минутах. Хотя у «Сампдории» нет турнирной мотивации, «Ювентус» может потерять очки в Генуе.

Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,45. 0