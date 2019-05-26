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    «Спартак» сохранит место в топ-4 по итогам сезона

    «Оренбург» — «Спартак». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч российской Премьер-лиги 26 мая 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Оренбург
    Прогноз на «Оренбург» — «Спартак»
    Зе Луиш
    В воскресенье, 26 мая, «Оренбург» будет принимать на своем поле московский «Спартак» в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги. Начало матча — в 14:00 мск. Прогноз на «Оренбург» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.75
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.75
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    «Оренбург»

    Команда занимает восьмое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, имея на своем счету 40 очков.

    «Газовики» одержали 11 побед, семь раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений. Речь идет о типичном середняке, который уже решил главную задачу, сохранив прописку в элитном дивизионе. В еврокубки не попасть, а падение чуть ниже ни к чему страшному не приведет.

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    В последних трех турах команда показывала разные результаты. Было поражение на выезде от «Рубина» (0:2), домашняя ничья с «Уралом» (2:2) и успех в гостях у «Уфы» (2:0).

    Лучшим бомбардиром команды является полузащитник Алексей Сутормин, на счету которого восемь голов.

    «Спартак»

    В апреле «Спартак» потерпел домашнее поражение в дерби с ЦСКА (0:2), на выезде уступил «Ростову» (1:2) и одержал победу над «Енисеем» (2:0).

    Затем московский клуб был разгромлен в Туле «Арсеналом» (3:0), после чего в отставку были отправлены спортивный директор и вице-президент клуба.

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    Далее команда сыграла вничью с «Рубином» и добыла три подряд победы — над «Уралом» (1:0), «Уфой» (1:0) и «Крыльями Советов» (2:1).

    Эти успехи позволили москвичам занять четвертую строчку в турнирной таблице с опережением ЦСКА на один пункт. При этом медали уже не завоевать — «Краснодар» и «Локомотив» оторвались на четыре очка.

    Лучшим бомбардиром «Спартака» является Зе Луиш, в активе которого десять голов.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Спартак» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1.71, тогда как на ничью — 3.90, а на успех «Оренбурга» — 4.70.

    У москвичей есть серьезная мотивация — удержать четвертую строчку, которая дает право напрямую попасть в групповой этап Лиги Европы. Хозяева при этом просто завершают сезон, а тренерскому штабу нет смысла в этом поединке держать в запасе молодых футболистов и выжимать максимум из лидеров. Предлагаем поставить на победу «Спартака» за 1.71. 0

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    «Оренбург» — «Спартак». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч российской Премьер-лиги 26 мая 2019 года. Прогноз на «Оренбург» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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