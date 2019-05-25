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    Начнет ли Аргентина с победы на ЧМ-2019?

    Аргентина U20 — ЮАР U20. Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 25 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019 Прогнозы на сборную Аргентины Прогнозы на сборную ЮАР
    Прогноз на Аргентина U20 — ЮАР U20
    Аргентина — один из фаворитов турнира
    В субботу, 25 мая, на чемпионате мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет в Польше стартуют представители группы F — сборные Аргентины и ЮАР. Прогноз на Аргентина U20 — ЮАР U20.
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    Футбол. U20 ЧМ-2019. Группа F 25 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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  • 1.40
  • X
  • 4.70
  • 2
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    Аргентина

    Аргентина — шестикратная победительница турнира. Ее шансы на итоговый успех также оценивают высоко, хотя и заняла второе место вслед за Эквадором в южноамериканском отборе текущего года.

    «Альбиселестес» проиграли победителю финальной группы в отборе на ЧМ Эквадору всего один балл. Решающим оказалось поражение на выезде от Бразилии (0:1) в последнем туре.

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    Эта неудача, а также последующая сразу за ней против Уругвая (0:1) были единственными в восьми предыдущих матчей. Последние три игры команда выиграла.

    ЮАР

    ЮАР занял третье место в Кубке африканских наций U-20. Именно это позволило африканской команде получить путевку на молодежный чемпионат мира.

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    «Бафана Бафана» не сумела выиграть главный турнир своего континента, остановившись в полуфинале после дуэли с Сенегалом. Вслед за этим команда выиграла у Мали поединок за третье место.

    В предыдущих 21-м матче национальная команда потерпела только одно поражение. В последнем пока что поединке контрольного характера ЮАР сыграл вничью 1:1 против Украины.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом южноамериканцев, коэффициент на победу которых равен 1,30, тогда как успех африканцев оценивается в 7,00, а ничья — в 4,60.

    Рекомендуем ставить на то, что Аргентина выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0

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    Аргентина U20 — ЮАР U20. Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 25 мая 2019 года. Прогноз на Аргентина U20 — ЮАР U20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
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