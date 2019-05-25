Аргентина U20 — ЮАР U20. Прогноз (к. 2.90) и ставки на матч молодежного чемпионата мира до 20 лет 25 мая 2019 года

В субботу, 25 мая, на чемпионате мира 2019 года среди игроков в возрасте до 20-ти лет в Польше стартуют представители группы F — сборные Аргентины и ЮАР. Прогноз на Аргентина U20 — ЮАР U20.

Аргентина

Аргентина — шестикратная победительница турнира. Ее шансы на итоговый успех также оценивают высоко, хотя и заняла второе место вслед за Эквадором в южноамериканском отборе текущего года.

«Альбиселестес» проиграли победителю финальной группы в отборе на ЧМ Эквадору всего один балл. Решающим оказалось поражение на выезде от Бразилии (0:1) в последнем туре.

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Эта неудача, а также последующая сразу за ней против Уругвая (0:1) были единственными в восьми предыдущих матчей. Последние три игры команда выиграла.

ЮАР

ЮАР занял третье место в Кубке африканских наций U-20. Именно это позволило африканской команде получить путевку на молодежный чемпионат мира.

«Бафана Бафана» не сумела выиграть главный турнир своего континента, остановившись в полуфинале после дуэли с Сенегалом. Вслед за этим команда выиграла у Мали поединок за третье место.

В предыдущих 21-м матче национальная команда потерпела только одно поражение. В последнем пока что поединке контрольного характера ЮАР сыграл вничью 1:1 против Украины.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом южноамериканцев, коэффициент на победу которых равен 1,30, тогда как успех африканцев оценивается в 7,00, а ничья — в 4,60.

Рекомендуем ставить на то, что Аргентина выиграет, и обе команды забьют за 2,90. 0