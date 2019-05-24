«Ницца» — «Монако». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая 2019 года

В рамках 38 тура Лиги 1 «Ницца» сыграет дома против «Монако». Матч будет проводиться на стадионе «Альянц Ривьера» и начнется в 22:05 по мск. Прогноз на «Ницца» — «Монако».

«Ницца»

Клуб с лазурного побережья начал апрель с домашней победы над «Монпелье» (1:0), после чего миром разошелся с «Ренном» (0:0) на выезде.

Домашний матч с «Каном» завершился поражением со счетом 0:1. Но уже в следующем матче на своем поле «Ницца» разгромила «Генгам» (3:0).

Два следующих матча «Орлы» сыграли со счетом 1:1. Сначала в Париже они сумели сдержать ПСЖ, а затем на своем поле поделили очки с «Нантом».

В прошлом туре коллектив был разгромлен на выезде «Сент-Этьеном», из-за чего опустился на восьмое место.

«Монако»

За два тура до конца чемпионата «Монако» находился в очень серьезном положении. Команда была близка к зоне вылета.

Сейчас у монегасков 36 очка и 16 место. Тем самым отрыв от зоны вылета составляет пять баллов, а от требующей сыграть стыковые матчи за право выступать в элите 18-й позиции — три очка.

Посему подопечные Леонарду Жардима, скорее всего, сохранят прописку в Лиге 1, ведь им достаточно ничьей, чтобы гарантированно не стать 18-ми.

«Кану» для того, чтобы покинуть эту строчку нужны не только своя победа, но и поражение конкурента, а также отыгрыш семи пунктов разницы мячей.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,00, а ничья — в 3,30.

Рекомендуем ставить на результативную ничью за 4,00. 0