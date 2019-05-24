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    Как «Монако» закончит сезон?

    «Ницца» — «Монако». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая 2019 года

    Прогнозы на Лигу 1 Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Ниццу Прогнозы на Монако
    Прогноз на «Ницца» — «Монако»
    «Монако» практически сохранил за собой место в Лиге 1
    В рамках 38 тура Лиги 1 «Ницца» сыграет дома против «Монако». Матч будет проводиться на стадионе «Альянц Ривьера» и начнется в 22:05 по мск. Прогноз на «Ницца» — «Монако».
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    Футбол. Франция. Лига 1 24 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.15
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    «Ницца»

    Клуб с лазурного побережья начал апрель с домашней победы над «Монпелье» (1:0), после чего миром разошелся с «Ренном» (0:0) на выезде.

    Домашний матч с «Каном» завершился поражением со счетом 0:1. Но уже в следующем матче на своем поле «Ницца» разгромила «Генгам» (3:0).

    Два следующих матча «Орлы» сыграли со счетом 1:1. Сначала в Париже они сумели сдержать ПСЖ, а затем на своем поле поделили очки с «Нантом».

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    В прошлом туре коллектив был разгромлен на выезде «Сент-Этьеном», из-за чего опустился на восьмое место.

    «Монако»

    За два тура до конца чемпионата «Монако» находился в очень серьезном положении. Команда была близка к зоне вылета.

    Сейчас у монегасков 36 очка и 16 место. Тем самым отрыв от зоны вылета составляет пять баллов, а от требующей сыграть стыковые матчи за право выступать в элите 18-й позиции — три очка.

    Посему подопечные Леонарду Жардима, скорее всего, сохранят прописку в Лиге 1, ведь им достаточно ничьей, чтобы гарантированно не стать 18-ми.

    «Кану» для того, чтобы покинуть эту строчку нужны не только своя победа, но и поражение конкурента, а также отыгрыш семи пунктов разницы мячей.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,00, а ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на результативную ничью за 4,00. 0

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    «Ницца» — «Монако». Прогноз (к. 4.00) и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая 2019 года. Прогноз на «Ницца» — «Монако». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
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