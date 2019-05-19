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    Продлит ли «Зенит» безвыигрышную серию «Ростова»?

    «Ростов» — «Зенит». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата России 19 мая 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Ростов Прогнозы на Зенит
    Прогноз на «Ростов» — «Зенит»
    Футболисты «Зенита»
    В воскресенье, 19 мая, в поединке 29-го тура российской Премьер-лиги сезона 2018/19 «Ростов» на своей арене сыграет с «Зенитом». Встреча, которая состоится на «Ростов Арене», начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Ростов» — «Зенит».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Мая 2019 года
    Ростов
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    «Ростов»

    Ростовская команда за два тура до конца первенства с 38 баллами находится на восьмой строке в турнирной таблице РПЛ, уступая шестому условно-еврокубковому месту семь пунктов.

    В середине неделе «комбайнеры» проиграли на своей территории в ответном поединке 1/2 финала Кубка России московскому «Локомотиву» со счетом 0:2, после выездных 2:2, и прекратили борьбу за трофей, а с ним и мечту пробиться на евроарену.

    Этим поражением «желто-синие» продлили свою безвыигрышную серию с учетом всех турниров до шесть игр кряду, проиграв три из них при трех ничьих.

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    В 14-ти домашних поединках этого сезона чемпионата России «Ростов» добыл пять побед, шесть ничьих и три поражения, соотношение мячей — 13:8.

    «Зенит»

    «Сине-бело-голубые» еще два тура тому назад после с выездной ничьей с «Ахматом» (1:1) стали недосягаемы для преследователей и выиграли золотые медали чемпионата России.

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    После того поединка питерский коллектив громко отпраздновал чемпионство, обыграв при своих болельщиках московский ЦСКА со счетом 3:1.

    После 28 матчей на счету подопечных Сергея Семака находится в активе 61 очка и отрыв в девять баллов от ближайшего преследователя. На данный момент у питерцев 11-матчевая беспроигрышная серия в чемпионате страны.

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    • 14 гостевых встреч текущего розыгрыша РПЛ принесли «Зениту» семь викторий, три ничейных результата и четыре поражения, разница забитых и пропущенных — 18:15.

    В первом круге этого сезона РПЛ «Зенит» дома обыграл «Ростов» со счетом 2:0, а в Кубке России ростовчане взяли на своей арене реванш — 3:1. Также еще на зимнем товарищеском турнире эти команды играли между собой. И тогда питерцы разгромили своего оппонента — 5:0.

    Прогноз на «Ростов» — «Зенит»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Зенита» — 2.50, победа «Ростова» — 3.05, ничья — 3.20.

    Прогнозируем, что в поединке, который не имеет турнирного значения для обеих команд, хозяева, играющие в родных стенах довольно-таки неплохо, на своей арене не проиграют.

    Еще предлагаем поставить, что обе команды забьют. 0

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    «Ростов» — «Зенит». Прогноз (к. 1.58) и ставки на матч чемпионата России 19 мая 2019 года. Прогноз на «Ростов» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
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