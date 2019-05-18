«Вальядолид» — «Валенсия». Прогноз (к. 2.80) и ставки на матч 38 тура чемпионата Испании 18 мая 2019 года

В 38-м туре чемпионата Испании «Вальядолид» примет «Валенсию». Это противостояние состоится в субботу, 18 мая, на арене «Мунисипаль Хосе Соррилья». Начало в 17:15 по мск. Прогноз на «Вальядолид» — «Валенсия».

«Вальядолид»

По итогам 37-ми матчей испанского чемпионата «Вальядолид» набрал 41 балл и находится вне зоны вылета, на 16-м месте. От губительной 18-й строки его отделяют всего четыре балла, а значит он сохранил прописку в элите.

За последние девять встреч в Ла Лиге «бело-фиолетовые» смогли выиграть три раза. И все эти победы состоялись в четырех предыдущих турах — против «Жироны» (1:0), «Атлетика» (1:0) и «Райо Вальекано» (2:1).

Еще в трех играх «Пусела» делила очки со своими оппонентами (с «Реал Сосьедадом», «Хетафе» и «Алавесом»). Также она уступила в других трех поединках («Леганесу», «Севилье» и «Атлетико»).

«Валенсия»

«Валенсия» черпает силы из неизвестных источников и до сих пор играет на очень высоком уровне. Четвертое место и 58 очков в Примере у команды.

«Летучие Мыши» — фавориты в борьбе за 4-ю позицию. У «Хетафе» столько же очков, но в этой ситуации ему обязательно нужна осечка конкурента, поскольку у того преимущество в личных встречах.

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Тем не менее, напряженный график все-таки не мог не сказаться, ведь в предыдущих шести поединках всех турниров левантийцы проиграли четырежды. Это привело и к вылету из Лиги Европы на стадии полуфинала.

Прогноз

Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,40, тогда как успех хозяев поля оценивается в 8,00, а ничья — в 4,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Валенсия» выиграет, и обе команды забьют за 2,80. 0