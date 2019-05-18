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    Пробьется ли «Байер» в Лигу чемпионов?

    «Герта» — «Байер». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 18 мая 2019 года

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    Прогноз на «Герта» — «Байер»
    Кай Хаверц
    В субботу, 18 мая, «Герта» на своем поле примет «Байер» в рамках 34-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча, которая пройдет в Берлине на «Олимпиаштадионе», начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Герта» — «Байер».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 18 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.70
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 1.48
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    «Герта»

    Берлинская «Герта» на данный момент занимает десятое место в турнирной таблице Бундеслиги, имея на своем счету 43 очка.

    Подопечные Паля Дардаи уже точно не улучшат свое турнирное положение, но еще могут пропустить вперед «Фортуну» и «Майнц».

    «Герта» имеет на своем счету серию из четырех матчей без поражений, в которых она разошлась миром с «Ганновером» (0:0) и «Айнтрахтом» (0:0), а также обыграла «Штутгарт» (3:1) и «Аугсбург» (4:3).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В лазарете берлинской команды находятся Руне Ярштайн, Деррик Лукассен, Никлас Штарк, Морис Чович, Владимир Дарида и Мэттью Леки.

    «Байер»

    Леверкузенский «Байер» расположился на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата Германии с 55 очками.

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    • «Аптекари» имеют шансы финишировать в топ-4, ведь уступают менхенгладбахской «Боруссии» лишь по разнице забитых и пропущенных мячей. При этом их еще может опередить «Айнтрахт».

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    В пяти последних матчах команда Петера Боша победила «Штутгарт» (1:0), «Нюрнберг» (2:0), «Аугсбург» (4:1) и «Айнтрахт» (6:1), но потеряла очки в противостоянии с «Шальке» (1:1).

    После травм у «Байера» восстанавливаются Панайотис Рецос, Карим Беллараби и Леон Бэйли.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Байера» — 1.50, победа «Герты» — 5.70, ничья — 4.80.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Для «аптекарей» результат этой встречи станет судьбоносным, ведь они могут попасть в Лигу чемпионов, то есть заработать намного больше призовых, чем в той же Лиге Европы.

    Леверкузенцы точно будут играть на победу, но и берлинцы вряд ли опустят руки, поскольку хотят порадовать своих болельщиков в заключительном матче сезона.

    Ждем результативную игру, в которой все же видим гостей победителями. Наш прогноз — «победа "Байера" с форой -1» за 1.71.

    Также можно попробовать ставку «тотал голов больше 3,5», которая принимается с коэффициентом 1.75. 0

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    «Герта» — «Байер». Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 18 мая 2019 года. Прогноз на «Герта» — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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