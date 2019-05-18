«Алавес» — «Жирона». Прогноз (к. 4.80) и ставки на матч чемпионата Испании 18 мая 2019 года

В субботу, 18 мая, в заключительном поединке 38-го тура испанской Примеры сезона 2018/19 «Алавес» дома сыграет с «Жироной». Встреча, которая состоится на «Эстадио де Мендисорроса», начнется в 21:45 по Москве. Прогноз на «Алавес» — «Жирона».

«Алавес»

Подопечные Абелардо не могут победить в Примере уже девять матчей подряд. В последний пока что раз успех пришел, когда они в гостях одолели «Уэску» (3:0).

Затем последовали два поражения подряд — домашний разгром от «Атлетико» (0:4) и выездной проигрыш «Севилье» (0:2).

В домашнем матче с «Леганесом» (1:1) победа была упущена на последних минутах, после чего «Алавес» на выезде проиграл «Эспаньолу» (1:2).

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В дальнейшем коллектив неизменно сохранял сценарий чередования ничьих с фиаско. Хуже того — после поражения от «Реал Сосьедада» (0:1) в предпоследнем туре коллектив проиграл «Валенсии» (1:3) в прошлом.

«Жирона»

«Жирона» за тур до конца чемпионата Испании идет в зоне вылета на 18-м месте, имея в своем активе 37 очков. Отставание от зоны вылета составляет три очка.

Тем самым, чтобы обогнать занимающую 17-ю строчку «Сельту», для каталонцев недостаточно просто своей победы и поражения конкурента. Им также необходим отыгрыш худшей разницы мячей в -6 пунктов.

Недавно домашней победой над «Севильей» со счетом 1:0, «красно-белые» прервали свою 6-матчевую серию из поражений в испанском первенстве. Тем не менее, после этого они потерпели два поражения кряду.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех гостей оценивается в 2,90, а ничья — в 3,70.

Рекомендуем ставить на то, что «Жирона» выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0