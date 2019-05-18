«Алавес» — «Жирона». Прогноз (к. 4.80) и ставки на матч чемпионата Испании 18 мая 2019 года

«Алавес»
Подопечные Абелардо не могут победить в Примере уже девять матчей подряд. В последний пока что раз успех пришел, когда они в гостях одолели «Уэску» (3:0).
Затем последовали два поражения подряд — домашний разгром от «Атлетико» (0:4) и выездной проигрыш «Севилье» (0:2).
В домашнем матче с «Леганесом» (1:1) победа была упущена на последних минутах, после чего «Алавес» на выезде проиграл «Эспаньолу» (1:2).
В дальнейшем коллектив неизменно сохранял сценарий чередования ничьих с фиаско. Хуже того — после поражения от «Реал Сосьедада» (0:1) в предпоследнем туре коллектив проиграл «Валенсии» (1:3) в прошлом.
«Жирона»
«Жирона» за тур до конца чемпионата Испании идет в зоне вылета на 18-м месте, имея в своем активе 37 очков. Отставание от зоны вылета составляет три очка.
Тем самым, чтобы обогнать занимающую 17-ю строчку «Сельту», для каталонцев недостаточно просто своей победы и поражения конкурента. Им также необходим отыгрыш худшей разницы мячей в -6 пунктов.
Недавно домашней победой над «Севильей» со счетом 1:0, «красно-белые» прервали свою 6-матчевую серию из поражений в испанском первенстве. Тем не менее, после этого они потерпели два поражения кряду.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех гостей оценивается в 2,90, а ничья — в 3,70.
Рекомендуем ставить на то, что «Жирона» выиграет, и обе команды забьют за 4,80. 0